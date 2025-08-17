La Junta descarta el nivel 3: "No es un problema de gestión, es un problema de medios"

La Junta no tiene previsto activar el nivel 3 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (actualmente se mantiene en el nivel 2) por el incendio de Jarilla, como piden distintas voces en la comunidad y que permitiría al Gobierno central asumir el mando directo de la situación. "Esto no es un problema de gestión, es un problema de medios", asegura el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien tilda de debate "artificial" e "interesado" esta petición por parte de algunos grupos políticos.

"¿De qué valdría el nivel 3 si el Gobierno de España ya ha manifestado que no tiene medios para mandar a Extremadura? ¿Para qué sirve? Para retrasar, para estar descoordinados... Es un debate absolutamente interesado", ha dicho Bautista.

A su juicio, los medios necesarios están perfectamente determinados y lo que se requiere es que llegue más ayuda, no un cambio de manos de la gestión. "El gobierno de España no puede ayudarnos porque no tiene más medios, por lo que el nivel 3 no aportaría nada y aquí de lo que se trata es de que vengan medios humanos y materiales y el Estado no tiene más para ponerlos a nuestra disposición, es evidente que todo lo demás sobra", ha insistido.