Primera respuesta de Europa: Eslovaquia y Alemania enviarán medios para luchar contra el fuego

Además de medios propios, la Junta había solicitado al Gobierno de España la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que ya ha respondido a la solicitud extremeña. De momento, según ha avanzado esta tarde el consejero de Presidencia, Abel Bautista, está prevista la llegada de un helicóptero de Eslovaquia este lunes, que se sumará a las labores de extinción del fuego en Jarilla ya el martes, y también se han ofrecido distintos recursos desde Alemania.

De momento, son los técnicos del Infoex los que están evaluando qué medios alemanes podrían ayudar a las labores de extinción, por lo que por ahora se desconoce el despliegue y su llegada.

Los recursos europeos, no obstantes, son inferiores a los solitados por la Junta. A través de este mecanismo europeo, la Junta de Extremadura había pedido 100 vehículos autobomba con una dotación mínima de 4 bomberos por vehículo, 10 helicópteros antiincendios ligeros con tripulación y otros 10 aviones anfibios contra incendios. Además, se ha solicitado al Centro de Coordinación Operativa (CECOP) nacional 200 bomberos forestales con formación en tendidos de manguera, 50 autobombas forestales, 5 aviones anfibios, 5 helicópteros medios o semi pesados bombarderos, 5 helicópteros ligeros de transporte y extinción y 5 equipos de maquinaria pesada.

Pero de momento, el Gobierno central, además de los medios ya desplegados en la zona (Guardia Civil, UME, BRIF), ha enviado 20 patrullas del Ejército de Tierra de la Brigada Extremadura XI de Bótoa y cuatro o cinco máquinas pesadas de la Armada, con base en Rota (Cádiz), recursos que la Junta agradece pero que "no son suficientes ni se corresponden con lo solicitado", según ha señalado el consejero de Presidencia.

La petición de medios está siendo un punto de conflicto político entre la Junta y el gobierno central, a pesar de que las dos partes piden apelan a la unidad institucional y a la colaboración para dejar a un lado la batalla política y centrarse en la batalla del fuego.

En este sentido, en sus últimas declaraciones Bautista ha asegurado que cuentan con una grabación del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en la que señala que se debía solicitar lo que se necesitaba y confía, asegura, en que el delegado esté realizando "una labor discreta para que lleguen más medios a Extremadura".