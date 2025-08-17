Quintana: "El Gobierno ha estado y está al lado de la Junta para extinguir los incendios"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, asegura que el Gobierno de España "desde el minuto uno ha estado y está al lado de la Junta para extinguir los incendios".

En respuesta a la presidenta de la Junta María Guardiola y al consejero de Presidencia, que tras la reunión del CECOPI han hablado de que las peticiones de la región no han sido atendidas y de "negligencia política", el delegado del Gobierno insiste en que todos los medios del Gobierno están trabajando para afrontar esta "difícil situación de nuestra región", a pesar de que la extinción de incendios sea competencia de las comunidades autónoma.

"Que nadie dude de que nuestra preocupación es salvar vidas y propiedades y proteger el medio ambiente con la mayor eficacia posible; desmentimos tajantemente que el gobierno no ponga todos sus recursos al servicio de la Junta de Extremadura", replica Quintana.

Mecanismo europeo

El delegado subraya que se ha acudido a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil y que el Gobierno central ha puesto a disposición de la Junta "todos los medios operativos disponibles para la lucha contra los incendios".

Así, en el día de hoy trabajan en la región más de 200 servicios de Guardia Civil, 220 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y los medios aéreos disponibles del Ministerio de Transición Ecológica.

En clara alusión a Guardiola, Quintana señala que "no se puede hacer política de los incendios" e insiste en las palabras de la ministra Aagesen, durante su visita ayer a la BRIF de Pinofranqueado: "estamos dando respuestas, pero hay que trabajar desde el rigor técnico y solicitar lo que realmente se necesita".