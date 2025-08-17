La situación de los evacuados en Plasencia: “Tranquilos en cuanto a sus casas, pero preocupados por sus fincas”

El pabellón La Bombonera de Plasencia ha recibido esta mañana a nuevos evacuados a causa del incendio de Jarilla. Con un flanco norte "completamente desbocado", las llamas han obligado a abandonar sus domicilios a los vecinos de Gargantilla, que alrededor de las 13.00 horas llegaban en furgonetas de la Cruz Roja, en un autobús y en vehículos particulares a las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Allí se han encontrado con los residentes de Rebollar, que tuvieron que marcharse de su pueblo este sábado por la noche.

La mayoría, en casas de vecinos o familiares

La mayor parte de la gente procedente de esa localidad, que cuenta con 196 habitantes censados, "se marchó a casas de familiares o amigos", cuenta el alcalde de Plasencia, Francisco Pizarro "Aquí, en el pabellón, hay 12 ahora mismo, después de que una pareja procedente de Bilbao, que estaba de vacaciones en la localidad junto con su hijo, se haya marchado a primera hora", añade.

El regidor confirma que otro matrimonio de Rebollar ha sido trasladado a las Hermanitas de los Pobres, donde, igualmente, se han instalado algunos evacuados de Gargantilla, con 364 residentes que, de nuevo, han optado por domicilios privados mayormente.

No obstante, 16 de ellos se han distribuido entre la congregación religiosa, el seminario y el antiguo centro sociosanitario. Y, "alrededor de 20 han venido hasta La Bombonera", confirma Pizarro.

"Un poco desolados"

Allí, todos los alojados son atendidos por miembros de Protección Civil, Cruz Roja o psicólogos. También, por trabajadores sociales del Ayuntamiento de Plasencia. Una de ellas afirma que "están un poco desolados". "Tranquilos en cuanto a sus viviendas, pero preocupados con respecto a sus fincas, que son las que les dan de comer", continúa.

11.000 hectáreas quemadas

Preocupación que se deriva de la agresividad que las llamas presentan por el flanco norte, en los frentes del Jerte y del Ambroz, donde se concentra la labor de los efectivos para luchar contra un incendio que ya ha devorado 11.000 hectáreas (son 25.000 las que han quemado, en total, entre los focos de Jarilla, Casar, Aliseda, Alburquerque, Llerena, Membrío y Logrosán) y que presenta un perímetro de 130 kilómetros, según ha apuntado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la última reunión del Cecopi a las 15.30 horas.

Un fuego que ha motivado, en las últimas horas, un nuevo desalojo: el de las zonas periurbanas de Hervás (Horcajo, El Orillar, La Manguilla y el Cabezo), el camping del Pinajarro y el albergue Valle del Ambroz. Además, se mantienen confinadas a las localidades de Hervás, Casas del Monte y Segura de Toro, mientras que se estudia aplicar la misma medida sobre La Garganta.