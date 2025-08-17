El próximo 10 de septiembre
La Universidad de Extremadura dará visibilidad a la salud mental para prevenir el suicidio
Jornadas para luchar contra el estigma de las enfermedades psíquicas en la capital pacense
La Universidad de Extremadura (UEx) celebrará el próximo 10 de septiembre las I Jornadas 'Salud mental y prevención del suicidio', con las que busca para visibilizar el suicidio como un problema de salud pública, fomentar el intercambio profesional y generar redes de colaboración para una intervención más efectiva desde todos los ámbitos sociales implicados. El foro ha sido organizado por el grupo de investigación 'Investigaciones Neuro-Psico-Sociales' con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, según ha informado la UEx. Tendrá lugar en el campus de Badajoz e incluirá mesas temáticas, conferencias y diferentes espacios de diálogo.
Policía Nacional y Guardia Civil
Los planes de prevención del suicidio a nivel nacional, autonómico y local, con la participación del SES y representantes de los planes municipales de las dos provinvcias (Cáceres y Badajoz), serán algunos de los asuntos a abordar. También se analizará el papel de los servicios de seguridad del Estado, con intervenciones de profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil especializados en salud mental ocupacional, intervención psicosocial y gestión de riesgos en sus respectivos cuerpos, que aportarán su experiencia y conocimientos para abordar la prevención del suicidio de manera coordinada.
Ponentes
Entre los ponentes figuran también el psiquiatra y coordinador de la Unidad de Hospitalización Breve del Hospital de Cáceres, Ignacio Torres Solís; la catedrática de Psicología Isabel Cuadrado Gordillo, y la experta en ciencias de la educación Rocío Yuste Tosina, quienes presentarán resultados preliminares de investigaciones en curso orientadas a la mejora de las estrategias de prevención. Además se dedicará un apartado al ámbito educativo con la participación de profesionales de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional de la Junta, de la Universidad de Extremadura y de los servicios de salud mental infanto-juvenil. "Esta sesión pondrá el foco en el papel crucial que juegan los centros escolares y universitarios en la detección precoz y el acompañamiento emocional de niños, adolescentes y jóvenes", ha indicado la UEx.
Actuación musical
Por su parte, los investigadores del grupo 'Neuro-Psico-Sociales' presentarán avances recientes en el estudio de factores de riesgo, regulación emocional, estrategias de afrontamiento y prevención en contextos clínicos, educativos y comunitarios. La clausura de las jornadas estará a cargo del catedrático y director del Instituto Universitario de Investigación INPEx, Manuel Montanero Fernández, y la artista Chloé Bird, que ofrecerá una actuación musical como cierre simbólico, concebida como un espacio de homenaje y sensibilización desde la cultura.
