Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Extremadura y otras regiones
Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros para empresas y familias afectadas por los incendios forestales en varias localidades de la provincia de Cáceres. Esta línea, que también está destinada a los afectados por los incendios de Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias y Cádiz, está enfocada al anticipo de las indemnizaciones de los seguros y a financiación para todas aquellas familias que han visto afectadas sus propiedades, así como para que las empresas puedan reparar los daños causados por el fuego y que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible.
Además, y como muestra del compromiso que Cajamar mantiene, desde sus orígenes, con el sector agroalimentario, también se ha puesto en marcha una línea de financiación para empresas agro, agricultores y ganaderos afectados, destinada al anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, así como para acometer las inversiones necesarias que les permitan volver a poner en marcha sus explotaciones y continuar con la actividad. Dentro de esta línea, Cajamar pone a su disposición la financiación de la póliza de Agroseguro, permitiendo aplazar su pago, adecuándose a sus necesidades a tipo 0 %.
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
- Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
- Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
- Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
- El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda
- El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
- La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte