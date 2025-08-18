Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Extremadura y otras regiones

Las imágenes de vecinos de Navaconcejo, cerca del incendio de Jarilla

Las imágenes de vecinos de Navaconcejo, cerca del incendio de Jarilla / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cajamar ha activado una línea especial de financiación en condiciones preferentes por un importe total de 20 millones de euros para empresas y familias afectadas por los incendios forestales en varias localidades de la provincia de Cáceres. Esta línea, que también está destinada a los afectados por los incendios de Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias y Cádiz, está enfocada al anticipo de las indemnizaciones de los seguros y a financiación para todas aquellas familias que han visto afectadas sus propiedades, así como para que las empresas puedan reparar los daños causados por el fuego y que puedan recuperar la normalidad en el menor plazo posible.

Además, y como muestra del compromiso que Cajamar mantiene, desde sus orígenes, con el sector agroalimentario, también se ha puesto en marcha una línea de financiación para empresas agro, agricultores y ganaderos afectados, destinada al anticipo de las indemnizaciones de Agroseguro, así como para acometer las inversiones necesarias que les permitan volver a poner en marcha sus explotaciones y continuar con la actividad. Dentro de esta línea, Cajamar pone a su disposición la financiación de la póliza de Agroseguro, permitiendo aplazar su pago, adecuándose a sus necesidades a tipo 0 %.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  2. Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
  3. Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
  4. Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
  5. Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
  6. El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda
  7. El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
  8. La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte

En directo | Decae la evacuación de Gargantilla y el confinamiento de Hervás por el incendio de Jarilla que entra ya en Castilla y León

En directo | Decae la evacuación de Gargantilla y el confinamiento de Hervás por el incendio de Jarilla que entra ya en Castilla y León

Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Extremadura y otras regiones

Cajamar habilita una línea de financiación de 20 millones para los afectados por los incendios en Extremadura y otras regiones

Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla

Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla

Niños jugando y el perro Aquiles pidiendo cariño: así pasan las horas en Plasencia los evacuados por el incendio de Jarilla

Niños jugando y el perro Aquiles pidiendo cariño: así pasan las horas en Plasencia los evacuados por el incendio de Jarilla

Ecologistas en Acción pide una auditoría por el vaciado del embalse de Alcollarín: "No era la única alternativa"

Ecologistas en Acción pide una auditoría por el vaciado del embalse de Alcollarín: "No era la única alternativa"

Pedro Sánchez visitará este martes a las 12.45 horas las zonas afectadas por el incendio de Jarilla

Pedro Sánchez visitará este martes a las 12.45 horas las zonas afectadas por el incendio de Jarilla

Al menos 23 muertos por golpes de calor este verano, tres de ellos en Extremadura

Al menos 23 muertos por golpes de calor este verano, tres de ellos en Extremadura

Navaconcejo, en alerta por el avance del incendio de Jarilla: “Da angustia ver cómo se queman nuestros campos, nuestros cerezos, nuestra vida”

Navaconcejo, en alerta por el avance del incendio de Jarilla: “Da angustia ver cómo se queman nuestros campos, nuestros cerezos, nuestra vida”
Tracking Pixel Contents