Cataluña ofrece a Extremadura efectivos de refuerzo y dos helicópteros

Nuevos refuerzos humanos y materiales para combatir el fuego en Extremadura. Cataluña ha puesto disposición de la Junta de Extremadura un listado de recursos que incluyen bomberos, técnicos y personal de vigilancia además de dos medios aéreos, entre otros, para reforzar la lucha contra los incendios en la comunidad. Son diversos medios que, asegura el el consejero de Presidencia, Abel Bautista, "sí se corresponde con la solicitud efectuada al Gobierno central".

Tras recibir el mensaje de ayuda de la Generalitat de Cataluña, el consejero ha señalado esta mañana que el mando del Infoex está evaluando las necesidades para hacer la petición formal al gobierno catalán, al que agradece enormemente su disposición. "La solidaridad de las comunidades está siendo infinita", destaca.

Aún así, el consejero continúa pidiendo más recursos al Gobierno central: "esperamos que a lo largo del día podamos tener nuevas noticias de más medios para poder terminar cuanto antes con el fuego", ha insistido.

En esta línea el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, acaba de asegurar que a lo larto del día se sumarán a las labores de extinción tres nuevos retenes de Parques Nacionales.

En la zona de Jarilla ya están trabajando recursos brindados por otras comunidades como Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, que esta mañana ha enviado un nuevo helicóptero de coordinación a la zona del fuego de Jarilla.

"Este sí es el Estado de las autonomías, ayudarnos entre todos cuando más lo necesitamos, es una alegría inmensa", ha dicho Bautista.

El dispositivo de extinción de la jornada de este lunes en el gran incendio de Jarilla está formado por 315 efectivos, entre los que destacan cinco unidades de bomberos forestales, veinte medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes del medio natural, 6 técnicos de extinción, medios de la Diputación de Cáceres, Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), además el personal de Protección Civil y de la Cruz Roja.

Tres nuevos retenes de parque nacionales