El despliegue de nuevos medios rebaja la tensión política por la gestión de los incendios en Extremadura

El diálogo vuelve a abrir paso entre las llamas. La "solidaridad infinita" de las comunidades autónomas con Extremadura y el despliegue de nuevos medios estatales y europeos para ayudar en la lucha contra el incendio de Jarilla han rebajado la tensión política que en las últimas horas había empañado el clima de colaboración entre administraciones. La Junta de Extremadura insiste en que los medios estatales no son suficientes y la Delegación del Gobierno responde que todo el operativo está a disposición del mando único, pero ambos han rebajado este lunes el tono de las críticas y se emplazan a colaborar para hacer frente a la tragedia.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, reitera que la ayuda del Gobierno no está siendo suficiente, pero en un perfil mucho menos combativo que el mostrado durante el fin de semana ha confiado en que a lo largo del día hubiera "nuevas noticias". "Ojalá y pueda comparecer la próxima vez a dar nuevamente las gracias al Gobierno de España, porque no hay cosa mejor que poder agradecer cuando vienen menos porque para nosotros es fundamental para combatir el incendio", ha señalado el consejero.

Fotogalería | Séptimo día del fuego de Jarilla, desde diferentes zonas: la vida en los pueblos, el ambiente y las llamas /

Mecanismo Europeo de Protección Civil

Visiblemente emocionado, el responsable autonómico de la gestión de emergencias en Extremadura ha atendido a los medios de comunicación en esta séptima jornada de lucha contra el fuego tras la reunión del Cecopi. Bautista ha agradecido al Gobierno de España que haya cursado la solicitud de la Junta para activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, que permitirá incorporar un contingente de Eslovaquia y Alemania al incendio de Jarilla y ha agradecido la "solidaridad infinita" del resto de comunidades autónomas.

"Muchísimas gracias al Gobierno de España por haber tramitado esta solicitud", ha señalado para añadir después que "no es suficiente, necesitamos más". "Necesitamos lo que hemos pedido porque se corresponde a la realidad. Si tenemos noticias de que vienen nuevos medios, cuanto antes terminaremos con este incendio y con la cadena que vivimos a lo largo de y ancho de nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

A disposición del mando único

"La postura del Gobierno de España es ayudar, como ha sido desde el primer momento. Sin ninguna duda, todos los medios a disposición de manera operativa están puestos a disposición del mando único del incendio", ha respondido después el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. "Seguimos trabajando ayudando, que es lo que nos corresponde ahora mismo, ayudar y ponernos a disposición del mando único. Habrá que hacer posteriormente una reflexión y al hilo de esa reflexión, la que decía ayer el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, probablemente este país necesite un pacto sobre los incendios", ha afirmado también en tono conciliador.

José Luis Quintana durante su visita esta mañana al puesto de mando avanzado. / DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Bautista y la propia presidenta, María Guardiola, aseguraban en la mañana de ayer que el Gobierno no tenía más medios para enviar a Extremadura: criticaban el silencio a sus peticiones durante toda la jornada del sábado frente a la respuesta de Portugal "en 15 minutos" y hablaban de "negligencia política" mientras exigían la intervención directa del Ejército de Tierra, en sintonía con lo que viene defendiendo el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en España.

Despliegue del Ejército

La respuesta no se hizo esperar: desde la Delegación del Gobierno en Extremadura insistieron en que se están poniendo a disposición todos los medios operativos disponibles para luchar contra los incendios recordando, eso sí, que se trata de una competencia autonómica. Quintana se hacía eco además de las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que en una visita a la Brif de Pinofranqueado instaba a las comunidades a "trabajar desde el rigor técnico y solicitar lo que realmente se necesita".

"Quiero creer que las declaraciones de Quintana no se corresponden con su voluntad ni con su convencimiento y que está haciendo una labor discreta con el Gobierno para que lleguen más medios a la región", respondía Bautista visiblemente molesto por que desde el Ministerio se estuviera sugiriendo que la Junta de Extremadura estuviera solicitando más allá de lo realmente necesario.

Una teoría en la que ha abundado este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha lamentado la "demagogia" del PP al pedir medios militares porque solo la UME puede atacar el fuego."Yo no quiero entrar en debate con nadie, pero no se trata de pedir medios, se trata de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables. Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada", ha dicho este lunes en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press. No obstante, la ministra ha asegurado que habrá 500 militares más que se sumarán a la lucha contra los incendios, pero "en ningún caso" será para realizar ataques directos, sino para labores de logística "porque ya son muchos días y es necesario ese apoyo".

Nivel 3 de alerta

La guerra se desataba con la petición del PSOE de Extremadura de declarar el nivel 3 de alerta, a la que este lunes se ha sumado también Unidas por Extremadura, pero que la Junta descarta por completo. Los socialistas extremeños aseguraron este domingo en un comunicado que al decretar el nivel 3 de emergencia se activarían "todos los recursos disponibles" y habría una coordinación "más eficaz" con el Gobierno, ya que permitiría la intervención directa del Estado sobre los medios autonómicos.

"Si el Gobierno de España dice que no tiene más medios disponibles, y el PSOE dice que con el nivel 3 se activarían todos los recursos… ¿Están diciendo que hay recursos disponibles pero que no los ponen a disposición de Extremadura para luchar contra los incendios?", respondía el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá.

Este lunes, ha sido Unidas por Extremadura quien solicitaba la declaración del nivel 3 "de forma inmediata y sin demora". "La magnitud de los focos activos, la presión sobre nuestros municipios y el riesgo para la población civil y los bienes naturales requieren reforzar la eficacia en la respuesta, mejorar la coordinación de los dispositivos y garantizar todos los recursos disponibles", asegura la coalición en nota de prensa.

Buscar culpables

Unidas considera "especialmente preocupante" que la presidenta extremeña, María Guardiola, "en lugar de ejercer el liderazgo que se espera de su cargo, se haya enredado en buscar culpables en el Gobierno central por la falta de medios, cuando su propio Ejecutivo ha reconocido que en torno al 70% del fuego era inabordable por su magnitud".

"En lugar de convertir la emergencia en un escenario de confrontación política, debería centrar todos sus esfuerzos en activar los mecanismos disponibles y en coordinar de manera eficaz la respuesta", subraya Unidas por Extremadura, que "en este momento crítico", hace un llamamiento a la "unidad social, institucional y ciudadana".