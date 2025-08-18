En Directo

En directo | Pedro Sánchez visitará las zonas afectadas por el incendio de Jarilla este martes a las 12.45 horas

El presidente del Gobierno estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana

Ya son 15.464 hectáreas quemadas en un radio de 130 kilómetros en el incendio de Jarilla, según ha informado el 112 de Extremadura en la tarde de este lunes. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Como consecuencia de las llamas, cuatro localidades han sido confinadas -Hervás, Oliva de Plasencia, Casas del Monte y Segura de Toro- y cinco poblaciones y viviendas aisladas desalojadas -Jarilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Gargantilla y Rebollar, además del albergue, un camping y la zona norte periurbana de Hervás y casas diseminadas de la ladera norte de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas-. Estos últimos se encuentran a la espera del aviso de las autoridades para poder regresara a sus casas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por el incendio de Jarilla. El jefe del Ejecutivo visitará a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

  1. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  2. Arroyo y Aliseda, los incendios que más preocupan: 'Necesitamos la ayuda del Gobierno
  3. Noche complicada en Extremadura: nuevas evacuaciones y confinamientos por el incendio de Pallares
  4. Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
  5. Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
  6. El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda
  7. El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
  8. La Junta levanta la evacuación de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa pero pone en prealerta a Casas del Monte

