En directo | Pedro Sánchez visitará las zonas afectadas por el incendio de Jarilla este martes a las 12.45 horas

Ya son 15.464 hectáreas quemadas en un radio de 130 kilómetros en el incendio de Jarilla, según ha informado el 112 de Extremadura en la tarde de este lunes. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Como consecuencia de las llamas, cuatro localidades han sido confinadas -Hervás, Oliva de Plasencia, Casas del Monte y Segura de Toro- y cinco poblaciones y viviendas aisladas desalojadas -Jarilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Gargantilla y Rebollar, además del albergue, un camping y la zona norte periurbana de Hervás y casas diseminadas de la ladera norte de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas-. Estos últimos se encuentran a la espera del aviso de las autoridades para poder regresara a sus casas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por el incendio de Jarilla. El jefe del Ejecutivo visitará a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla (Cáceres), tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla El incendio de Jarilla cumple hoy su séptimo día con una superficie quemada que alcanza las 15.464 hectáreas en un radio de 130 kilómetros, según ha informado el 112 de Extremadura en la tarde de este lunes. Aunque el fuego sigue activo y sin estar controlado, las previsiones son este lunes mejores gracias al cambio de las condiciones meteorológicas: "vamos viendo la luz", asegura el consejero de Presidencia, Abel Bautista, en sus primeras declaraciones del día.

Las imágenes de los evacuados de Gargantilla por el incendio de Jarilla / Toni Gudiel Niños jugando y el perro Aquiles pidiendo cariño: así pasan las horas en Plasencia los evacuados por el incendio de Jarilla Los vecinos que se han visto obligados a abandonar sus viviendas debido al avance del fuego se mantienen a la espera de que las autoridades les permitan regresar a sus casas. El ambiente entre los evacuados en el pabellón La Bombonera de Plasencia se respira extraño. Nadie logra esconder su preocupación por el avance del incendio de Jarilla, pero todos intentan aparentar una cierta tranquilidad. Unos leen, otros hacen tiempo con el móvil, el perro Aquiles pide caricias a todos los que pasan por su lado y los niños, todos juntos sin importar la edad, juegan a lo que pueden para matar las horas.