Ecologistas en Acción pide una auditoría por el vaciado del embalse de Alcollarín: "No era la única alternativa"

Ecologistas en Acción Extremadura ha solicitado una auditoría técnica sobre la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en la presa de Alcollarín, al considerar que el vaciado del embalse no era la única alternativa para luchar contra la especie invasora Pseudorasbora parva, y más después de que el propio organismo de cuenca haya reconocido la muerte ejemplares autóctonos como barbos. "Consideramos que controlar invasoras es obligatorio y urgente. La ciudadanía merece métodos eficaces, transparentes y con mínima pérdida de biodiversidad autóctona. La mejor respuesta a la polémica es publicar los datos completos y aprender de lo ocurrido", indica la organización.

Ecologistas plantea que "universidades y centros con experiencia en ictiofauna invasora" lleven a cabo una auditoría técnica independiente sobre el diseño, la ejecución y los resultados de los trabajos para erradicar especies invasoras, con recomendaciones obligatorias para futuras actuaciones. Igualmente, plantea crear una mesa técnica donde se sienten la CHG, la Junta de Extremadura, ayuntamientos, expertos y sociedad civil para revisar los procedimientos de estiaje y las ondas de calor, ajustando calendarios y medidas redundantes de contención. Todo con programas de seguimiento cada uno o dos años.

Ejemplares muertos en el embalse de Alcollarín. / El Periódico

Alto impacto ecológico

Ecologistas en Acción reconoce que el pez que se pretende erradicar es una especie exótica invasora incluida en la lista europea y el catálogo español con un alto impacto ecológico por la depredación de huevos y alevines, los cambios tróficos y el potencial de portar otros patógenos. El plan de trabajo de la CHG incluye medidas técnicas como despesques, barreras, clasificación y traslado de especies autóctonas, y por ello a su juicio la cuestión ahora es "dilucidar si el diseño del vaciado fue el idóneo y cómo se ejecutó en momentos críticos".

Según la organización, "no es correcto afirmar que no había alternativa", porque el propio documento del Ministerio para la Transición Ecológica contempla barreras, electropescas y fases: "la eficacia depende de cómo y cuándo se aplican", advierte. A ello se añade que los registros audiovisuales y crónicas muestran la mortandad de peces y molestias por olores, y sobre la reutilización del agua para riego en las Vegas Bajas que alega la CHG, apunta que "hay que verificar volúmenes, trazabilidad y calidad en un informe oficial posterior".

El pseudorasbora, un pez originario de Asia que depreda sobre huevos y alevines de peces nativos. / El Periódico

El Ministerio y la Junta

A tenor de la polémica y las dudas generadas, Ecologistas considera que el Ministerio para la Transición Ecológica debe informar de estas cuestiones y publicar "de inmediato" el plan de detalle y el cronograma aplicado: actas de replanteo, partes diarios y registro de operación de las barreras aguas abajo; los datos completos de los despesques y rescates, con el porcentaje de capturas por especie y el control de dispersión aguas abajo; un informe de "eficacia real" de las barreras, la trazabilidad del agua y los volúmenes exactos dedicados a regadío con sus parámetros de calidad.

En cuanto a la Junta de Extremadura, considera que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural debe informar si fue consultada y qué informes emitió antes del vaciado total del embalse, qué medidas de rescate activó o exigió, qué régimen de pesca fijó durante la intervención y qué seguimiento está realizando de estos trabajos aguas abajo.