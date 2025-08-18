Extremadura levanta un muro defensivo para proteger el legado de sus castillos

Paso crucial para la protección del patrimonio históricocultural de la región. La Junta de Extremadura ha sacado a licitación pública, por un importe de 66.115,70 euros, un contrato para la redacción del denominado Plan Director de Arquitectura Defensiva, es decir, relativo a los castillos y fortalezas. Su objetivo es inventariar los bienes de carácter defensivo que se localizan en el territorio extremeño y tener un conocimiento general de su situación, a modo de diagnóstico, a partir del cual definir metas a largo plazo en relación con estos. Y es que se desconoce el número exacto de elementos patrimoniales de esta tipología, aunque los últimos estudios señalan que se pueden contar por centenares.

A tenor de lo publicado en la plataforma de contratación estatal, a este procedimiento licitador se han presentado cuatro empresas y, finalmente, ha resultado adjudicataria la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Francisco Hipólito Ojalvo y Jorge Manuel Viola Nevado por un importe de 68.315,16 euros, con los impuestos incluidos. Una vez formalizado el contrato, la adjudicataria contará con un plazo de ejecución de ocho meses.

La comunidad autónoma tiene las competencias exclusivas sobre el patrimonio cultural, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía, y se apoya en la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, una normativa que reconoce la necesidad de proteger tanto bienes materiales como intangibles con valor histórico, artístico o arquitectónico.

Según lo recogido en el pliego técnico del contrato, con el paso del tiempo, la arquitectura defensiva ha ido perdiendo la función y uso para la que fue concebida, dejando de reconocerse sus valores patrimoniales. Sin embargo, facilitar su conocimiento y mantenerla en uso es la mejor medida para asegurar la conservación de estas construcciones. Para ello, es preciso asegurar la preservación de estas construcciones mediante el fomento de usos compatibles y respetuosos recuperando los valores perdidos con el devenir de los años.

Las intervenciones deberán tender a recuperar este rico patrimonio histórico y cultural, de forma que se facilite el conocimiento y uso turístico. En el archivo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, hay que señalar como documentación específica relacionada con la arquitectura defensiva, el trabajo realizado en 2009, consistente en la elaboración de expedientes individuales de más de 100 fortificaciones, la mayoría suficientemente conocidos.

Para llevar a cabo la elaboración del plan director, el adjudicatario deberá revisar y recopilar la información sobre arquitectura defensiva; realizar un trabajo de campo para la obtención de datos y documentación de los elementos relacionados con el objeto de catalogación; así como generar la documentación, elaboración de tablas, fichas, propuestas y memoria de trabajo.

Bienes en peligro

Cabe destacar que en la ‘lista roja’ que activó en el año 2007 la asociación Hispania Nostra para dar a conocer y proteger aquella parte del patrimonio cultural y natural que se encuentra en abandono y en peligro, en Extremadura están incluidos 20 bienes en el apartado de patrimonio militar, que incluye castillos y conjuntos arquitectónicos fortificados. El pasado 20 de enero, se incorporó a este listado la Torre de los Vargas o Mirador de las Jerónimas, que se encuentra ubicado en el municipio cacereño de Trujillo.

Los otros bienes que ya figuraban son: los castillos de Las Torres, Belvís de Monroy, Portezuelo, Alconétar, Torrecilla de Lagartera, del Cachorro, de Salvaleón, de Castellanos, de Garabato, de Mayorga, de Trevejo y de Peñafiel. También se incluyen la fortificación de Hornachos, la Torre de los Mogollones, la atalaya de Los Frailes, el palacio de los Pizarro, la fortaleza de Medina Al-balat y el torreón de Cárdenas.

Movidos por el encuentro con la historia, miles de turistas visitan cada año los castillos extremeños. A la hora de optar por cuáles visitar, al igual que cuando se tiene dudas sobre a qué restaurante acudir, son muchos los que acuden a la página web Tripadvisor. Estos son los más valorados:

Trujillo

Situado en la provincia de Cáceres, el castillo de Trujillo se levanta sobre una vieja fortaleza árabe, de la que conserva dos aljibes. El resto está hecho con bloques de granito de sillería y tiene 17 torres cuadradas de carácter defensivo. Está dividido en dos partes claramente diferenciadas: el patio de armas y la albacara. Además, aún conserva cuatro de las siete puertas que tenía: San Andrés, Santiago, de Coria y del triunfo. Está abierto al público todos los días de la semana, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00. El precio de la entrada es de 1,5 euros por persona.

Castillo de Trujillo. / EL PERIÓDICO

Medellín

Entre Mérida y La Serena, en un cerro cercano al río Guadiana, se levanta el castillo de Medellín. La fortaleza tiene forma alargada y se adapta al terreno donde se encuentra ubicado. Entre los elementos más significativos y monumentales, cabe señalar las dos altas torres que se elevan en el centro de los flancos norte y sur del cuerpo principal. Esta construcción defensiva sirvió durante muchos años como cementerio hasta que, en época reciente, se ha restaurado y se le ha devuelto su carácter de fortaleza. Se puede visitar, a un precio de tres euros, de 10 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas.

Castillo de Medellín. / Turismo Medellín

Alburquerque

El castillo de Luna de Alburquerque, situado sobre el cerro de la Sierra de San Pedro, es una fortaleza medieval de las mejor conservadas de Extremadura. Domina el paisaje con sus altas torres, murallas y el puente levadizo. A lo largo de su historia estuvo en manos musulmanas y cristianas. Tanto el castillo como su entorno amurallado fueron declarados Monumento Nacional el 23 de noviembre de 1933, el nivel máximo que establecen tanto la normativa nacional como autonómica en materia de Patrimonio Histórico. La visita es gratuita y el horario, de 10.30 a 13.30 y de 17 a 19.30 horas. El pasado año registró un total de 12.207 visitantes.

Castillo de Alburquerque. / Turismo Extremadura

Trevejo

La localidad española de Trevejo, una pedanía del municipio cacereño de Villamiel, en plena Sierra de Gata, alberga un castillo que necesita una intervención urgente. Su origen es anterior al siglo XII, cuando en su lugar se levantaba una fortaleza musulmana que sirvió en el siglo XV como base para su construcción actual. El edificio, que se encuentra en estado de ruina, está en manos privadas y una parte de su recinto se usa actualmente como cementerio municipal. La Junta de Extremadura aún no lo ha declarado Bien de Interés Cultural de forma oficial.

Castillo de Trevejo. / EL PERIÓDICO

Monfragüe

El castillo de Monfragüe está ubicado en pleno corazón del parque nacional, dentro del término municipal de la localidad cacereña de Torrejón el Rubio. Construido por los árabes a principios del siglo IX para defender los pasos sobre el río Tajo, esta antigua fortaleza está llena de historia y leyendas, además de contar con unas vistas impresionantes del entorno natural. En la fortificación se conservan restos de la muralla y una barbacana, un aljibe árabe y dos torres de la etapa cristiana. El acceso es gratuito.

Castillo de Monfragüe. / Turismo Extremadura

Puebla de Alcocer

Durante los siglos XII y XIII, se construyó el castillo de Puebla de Alcocer, que fue remodelado en el XV por Don Gutierre de Sotomayor, maestre de la Orden de Alcántara, gracias a la concesión de la licencia del rey de Castilla, Juan II. Puede visitarse a pie, a un precio de tres euros, y recorrer la muralla interior, el patio de armas y la Torre del Homenaje. Desde su ubicación, se divisa un panorama paisajístico inigualable con uno de los mayores embalses de España, el de Orellana.

Castillo de Puebla de Alcocer. / EL PERIÓDICO

Feria

El castillo de Feria, ubicado en la localidad de Feria, Badajoz, es una impresionante construcción con orígenes que se remontan a una antigua fortaleza árabe, sobre la que se construyó un castillo gótico en el siglo XV. Destaca su Torre del Homenaje, de planta cuadrada y esquinas redondeadas, que ofrece vistas panorámicas de la comarca. La entrada para su visita cuesta dos euros y es recomendable llamar a la oficina de turismo antes para preguntar si está abierto.

Castillo de Feria. / Turismo Extremadura

Montánchez

Sobre un cerro perteneciente al término municipal de la localidad cacereña de Montánchez, se alza un castillo construido en su primera fase hacia el siglo VIII. De la época árabe se conserva el aljibe actual, que fue construido aprovechando materiales visigodos. La segunda fase se realizó después de la primera conquista cristiana, hacia 1156, elevándose los lienzos de muralla. Tiene cuatro líneas defensivas reforzadas por cubos tambores, torres circulares, poligonales y cuadradas; dos grandes entradas y dos accesos. El acceso es gratuito y sin horario.

Castillo de Montánchez. / Turismo Extremadura

Burguillos del Cerro

El castillo de Burguillos del Cerro preside el paisaje de su población, ubicada en la provincia pacense. Sus orígenes se remontan a la dominación musulmana y fue construido principalmente en mampostería. Su muralla exterior, parcialmente conservada, es almenada y ofrece vistas impresionantes. En su recinto interior se destacan cuatro torres principales y dos secundarias. Una de las joyas del castillo es la Torre de Homenaje, también conocida como la Torre Parda. La fortaleza está abierta al público sin ningún coste.

Castillo de Burguillos del Cerro. / Turismo Extremadura

Segura de León

En el municipio pacense de Segura de León, se construyó un castillo por parte de la Orden de Santiago en el siglo XIV. Es de planta de forma irregular, adaptada al terreno y contaba con un foso, colmatado en la actualidad. La puerta está defendida por dos torres principales llamadas de Miramontes y de los Alcaides. La Torre del Homenaje se alza en la esquina noroeste de la fortaleza y se compone de planta baja, principal y azotea coronada por 24 almenas. En el interior, el castillo conserva capilla de bóveda de crucería, mazmorra, doble arquería y dos aljibes. La entrada a la fortaleza tiene un precio de 3 euros con opciones reducidas a 1,5 euros o gratuitas.