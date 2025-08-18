Extremadura introduce la nueva vacuna que combina triple vírica y varicela a los 4 años

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a introducir una nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeoloa, parotiditis y varicela en el calendario de vacunación. Se administrará a los cuatro años, en sustitución de las dosis de recuerdo de la triple vírica y la varicela. "Ahora se reducen los pinchazos sin alterar la seguridad y la efectividad que ofrecían las vacunas anteriores de forma individual", indica el SES en un comunicado.

Hasta el momento, a los bebés extremeños se les administraban las dosis individuales y separadas de la vacuna Triple Vírica (TV, MMR Vaxpro®), frente a sarampión, rubeola y parotiditis a los 12 meses, y la dosis individual de la vacuna frente a la varicela (VVZ, Varivax®) a los 15 meses. A los 4 años, se volvía a inmunizar con ambas dosis de recuerdo por separado.

Ahora, estas últimas serán sustituidas por la nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (SRPV), ProQuad®, que además de reducir a un pinchazo se puede administrar de forma simultánea con otras vacunas como la conjugada frente al neumococo o la hexavalente, en lugares anatómicos diferentes.

Agencia ATLAS

Recomendada desde 2018

"El SES responde, de esta manera, a las numerosas demandas de los pediatras de introducir esta nueva vacuna en el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida, ya que supone un cambio muy positivo tanto para los profesionales como para los usuarios", indica la Junta en un comunicado. La Asociación Española de Vacunología recomienda esta vacuna desde el año 2018 y hasta la fecha la han incluido en sus calendarios las comunidades de La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León.

Esta nueva vacuna también se puede utilizar para la corrección de calendarios vacunales de personas adultas, aunque, al ser un preparado de virus vivos atenuados, está contraindicado para personas con inmunodepresión; y en caso de que se administre a una mujer en edad fértil, se debe evitar el embarazo durante el mes posterior a la vacunación.

Rotavirus y neumococo

Extremadura ha aprobado a lo largo de este año varias mejoras en su calendario vacunal siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y los últimos avances científicos en base a la situación epidemiológica actual. La principal novedad es la inmunización frente al rotavirus en lactantes, que se administrará a partir de las seis semanas de vida, en dos o tres dosis, según el preparado comercial utilizado. Esta medida pretende reducir los casos de gastroenteritis aguda grave en los primeros meses de vida y su impacto sanitario y social.

El nuevo calendario sustituye también la vacuna frente al neumococo de trece serotipos por una versión más completa, con 20 serotipos, que se aplicará a los dos, cuatro, seis y once meses de edad.

VPH, también para niños

Otro cambio importante afecta a la protección frente al virus del papiloma humano (VPH), que pasa a administrarse en una única dosis a los 12 años, tanto en niñas como en niños. Además, se amplía la cobertura hasta los 18 años para quienes no hayan sido vacunados, e incluye pautas específicas para personas con condiciones clínicas o sociales de riesgo, hasta los 45 años.

El calendario contempla además la vacunación anual frente al herpes zóster en las personas que cumplan 65 y 80 años. Su aplicación comenzará en 2025 con las cohortes nacidas en 1960 y 1945. Por último, se incluye la inmunización pasiva frente al virus respiratorio sincitial (VRS) mediante una única dosis de anticuerpo monoclonal, dirigida a todos los lactantes menores de seis meses, especialmente a los nacidos durante la temporada de circulación del virus.