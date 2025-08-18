El fuego afecta al tráfico: estas son las carreteras cortadas este lunes en Extremadura

La simultaneidad de incendios que se encadenan desde hace una semana en la región está provocando numerosos cierres de vías. Especialmente, el fuego de Jarilla, que ya arrasa más de 11.000 hectáreas en 310 kilómetros y desde su inicio ha obligado a evacuar cinco pueblos y confinar otros cuatro, es el que más problemas está dando en este aspecto.

Según la última actualización de la Delegación del Gobierno a las 7.30 horas de este lunes, se mantienen cerradas las siguientes carreteras:

La carretera que une Cabezuela del Valle y Hervás, la CC-224. El cierre de la vía del Puerto de Honduras se realiza ante la proximidad de las llamas.

La de Aldeanueva del Camino con Casas del Monte y Segura de Toro (CC-218).

La CC-234 (De N-110 a Rebollar) desde el km 0 hasta el km 3,970 (hasta Rebollar)

CC-219, acceso a Gargantilla.

Dispositivo

Durante la jornada de ayer trabajaron en las tareas de extinción del fuego de Jarilla alrededor de diecisiete medios aéreos cuando las condiciones meteorológicas lo permitían. Aun así, fuentes en la zona aseguraron que se han formado algunos pirocúmulos (nube vertical de grandes dimensiones) que han podido dificultar la labor de los helicópteros. El dispositivo estuvo formado por 50 bomberos forestales (se incorporaron 20 más a lo largo de la jornada), dos equipos de maquinaria completos, agentes del medio natural, técnicos de extinción, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 140 efectivos sobre el terreno, más el personal de apoyo logístico. «Trabajamos en torno a los 300 y 350 efectivos», especificó el consejero.