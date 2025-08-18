El fuego obliga a desalojar las casas diseminadas de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas

El incendio de Jarilla cumple hoy su séptimo día sin control y con una superficie quemada que supera las 11.000 hectáreas en un radio de 130 kilómetros. A última hora de la noche, continuaba "desbocado y activo", según confirmaba la Junta a este diario, que no dio más novedades respecto a su evolución.

Durante la noche, la proximidad de las llamas también ha obligado a desalojar casas diseminadas de la ladera norte en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, según confirmaba el consejero de presidencia, Abel Bautista, a través de sus redes sociales a las 00:30 horas.

Asimismo, se mantiene el confinamiento de la población de Hervás y el desalojo de los habitantes de Gargantilla, Rebollar y de viviendas aisladas en las inmediaciones de Hervás. La novedad que se anunció anoche, tras la última reunión del CECOPI, fue que se levantaba el encierro de las poblaciones de Casas del Monte y de Segura de Toro. Los primeros llevaban confinados desde el viernes.

Aliseda se reactiva Por otra parte, el incendio en Aliseda, que estaba "relativamente consolidado" en la tarde de ayer, ha sufrido una reactivación durante la noche y se han desalojado las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al Mesón La Cabaña. También hay inquietud por la cercanía de las llamas a urbanización de Cuartos del Baño, que está entre Malpartida y Aliseda, aunque pertenece al término municipal de Cáceres. Por ello, se volvió a decretar el confinamiento de sus habitantes.

El acceso a Puerto de Honuras, cerrado esta mañana. / Carlos Gil

Evacuaciones y confinamientos

Fue tras la primera reunión del CECOPI de la mañana cuando la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunció la evacuación de Gargantilla, población de 360 habitantes de la comarca del Ambroz, y el confinamiento de Hervás, que es la localidad de mayor tamaño que se ha visto afectada por la ola de incendios de esta semana. Su población empadronada roza los 5.000 habitantes, aunque en los meses de verano es mayor. Tanto Guardiola como Bautista hablaron en sus intervenciones de este domingo de fuego sin control y de dependencia de las condiciones climatológica para frenarlo.

A primera hora de la tarde también se avanzó que se tuvieron que desalojar 80 casas de las zonas periurbanas de Hervás (Horcajo, El Orillar, La Manguilla y el Cabezo), el camping del Pinajarro y el albergue Valle del Ambroz, además se procedió al desalojo voluntario del Centro de Alto Rendimiento de la localidad de Hervás.

Incendio desde Hervás /

Evolución favorable en el flanco sur

Los desalojos del domingo tuvieron su precedente la noche del sábado cuando 250 vecinos de Rebollar, en el valle del Jerte, fueron evacuados, además durante parte de la jornada del domingo siguieron confinadas las poblaciones de Segura de Toro y Casas del Monte, esta última desde el pasado viernes, un encierro que se levantó anoche para estas dos localidades de la comarca del Ambroz. Esto pudo ser posible gracias al trabajo en tareas de consolidación en el flanco sur, que estaba evolucionando de manera favorable. Aun así, se produjo alguna reactivación que obligó a que miembros de la UME siguieran trabajando en la zona y no pudieran desplazarse a la parte norte, donde el incendio está "generando su propia dinámica de viento y calor, su propio clima" y por eso se están complicando los trabajos en la zona.

Se incorporaron bomberos de Salamanca

En la mediodía de ayer, la Junta informó de su evolución a la comunidad de Castilla y León por si pasaba el límite, algo que, "con toda probabilidad va a ser así", señalaba el consejero. Por el momento, no hay confirmación oficial de que haya ocurrido, aunque ayer por la tarde se encontraba "muy cerca de hacerlo" y se han incorporado bomberos de Salamanca al dispositivo de extinción.

Camino de ser el mayor del siglo

El incendio que se inició el martes en Jarilla va camino de ser el mayor de la década y de lo que va de siglo en la región. Ya ha obligado a confinar cuatro localidades (Hervás, Oliva de Plasencia, Casas del Monte y Segura de Toro) y al desalojo de cinco poblaciones (Jarilla, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Gargantilla y Rebollar). Ayer por la tarde también se planteaba el confinamiento de La Garganta, que no se produjo, y se anunciaba que el incendio podía pasar a la provincia de Salamanca.

Durante la jornada de ayer trabajaron en las tareas de extinción alrededor de diecisiete medios aéreos cuando las condiciones meteorológicas lo permitían. Aun así, fuentes en la zona aseguraron que se han formado algunos pirocúmulos (nube vertical de grandes dimensiones) que han podido dificultar la labor de los helicópteros. El dispositivo estuvo formado por 50 bomberos forestales (se incorporaron 20 más a lo largo de la jornada), dos equipos de maquinaria completos, agentes del medio natural, técnicos de extinción, dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 140 efectivos sobre el terreno, más el personal de apoyo logístico. «Trabajamos en torno a los 300 y 350 efectivos», especificó el consejero.