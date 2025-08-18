Consecuencias del incendio
Ganaderos evacuados van a Rebollar y Gargantilla en convoy de la Guardia Civil para cuidar a sus animales
La Benemérita y el consistorio permiten que una decena de vecinos entren al municipio para dar de comer al ganado
Ángel García
La Guardia Civil, en colaboración con el Ayuntamiento de Rebollar, ha permitido que una decena de vecinos puedan acceder al municipio, que lleva casi 48 horas evacuado a causa del incendio de Jarilla, para cuidar a sus animales.
El convoy, compuesto por varias patrullas de la Benemérita, una concejala del consistorio y los ganaderos afectados, ha accedido a la localidad en torno a la una del mediodía.
Asimismo, han acompañado esta mañana a varios ganaderos de Gargantilla, localidad también evacuada, para que pudieran acceder a sus explotaciones y alimentar al ganado.
Este tipo de tareas también se realizaban con los primeros vecinos evacuados de Cabezabellosa, Villar de Plasencia y Jarilla, la semana pasada. Una labor de apoyo esencial que refuerza la seguridad en la zona y garantiza el bienestar de los animales en una situación de emergencia.
