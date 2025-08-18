Ganaderos evacuados van a Rebollar y Gargantilla en convoy de la Guardia Civil para cuidar a sus animales

La Guardia Civil, en colaboración con el Ayuntamiento de Rebollar, ha permitido que una decena de vecinos puedan acceder al municipio, que lleva casi 48 horas evacuado a causa del incendio de Jarilla, para cuidar a sus animales.

El convoy, compuesto por varias patrullas de la Benemérita, una concejala del consistorio y los ganaderos afectados, ha accedido a la localidad en torno a la una del mediodía.

Asimismo, han acompañado esta mañana a varios ganaderos de Gargantilla, localidad también evacuada, para que pudieran acceder a sus explotaciones y alimentar al ganado.

Este tipo de tareas también se realizaban con los primeros vecinos evacuados de Cabezabellosa, Villar de Plasencia y Jarilla, la semana pasada. Una labor de apoyo esencial que refuerza la seguridad en la zona y garantiza el bienestar de los animales en una situación de emergencia.