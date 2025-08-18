Hervás, desangelado por el incendio de Jarilla: “Sentimos dolor al ver nuestra tierra ardiendo, es desolador”

Hervás se ha convertido estos días en un pueblo sin alma desde que se decretó el confinamiento por la proximidad del fuego. Las calles están desangeladas, llenas de humo y con una completa sensación de incertidumbre. El incendio forestal que se inició en Jarilla hace ya siete días ha recordado a la capital del Valle del Ambroz aquellos duros meses del año 2020, cuando todo el país pasó más de dos meses en sus casas por la pandemia del coronavirus.

La Guardia Civil custodia todas las entradas al municipio, y no permite el paso de residentes de otras zonas. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores de los negocios de la N-630 proceden de Hervás y han relatado a este diario cómo es pasear por las calles y vivir entre el humo, con ventanas y puertas cerradas y con la incertidumbre de una posible evacuación.

Yolanda Gil trabaja en la gasolinera de la mencionada carretera y en sus palabras denota una profunda preocupación al ver cómo arde su pueblo, el lugar donde creció y donde reside. “Es desolador, no hay nadie en el pueblo. Esta siendo una catástrofe. Lo que más nos preocupa es la gente mayor, nuestros padres y abuelos…”, cuenta Gil.

Fotogalería | Séptimo día del fuego de Jarilla, desde diferentes zonas: la vida en los pueblos, el ambiente y las llamas /

Apenas afecta al histórico castañar

Aunque algunas voces hablaban de que el histórico castañar de la localidad estaba siendo pasto de las llamas, según ha podido saber este periódico tras contactar con la alcaldesa de Hervás, Gloria Vizcaíno, el fuego apenas ha afectado a algunos de los ejemplares y ha podido ser contenido en la zona gracias al cambio del viento y el trabajo de los servicios de incendios.

Maite y Pastori son hermanas, y pasan el verano juntas en la localidad. Pastori tiene problemas de respiración y era una de las personas más afectadas por el incendio al vivir en las afueras del pueblo. “Me avisaron porque me iban a evacuar. Fui al pabellón y finalmente no fue necesario. Pero mi hija trabaja en el cámping y nos hemos venido aquí. Estamos mucho mejor porque no hay tanto humo”, cuentan. Un camping que, además, ha perdido a la mayoría de las personas que estaban alojadas desde que el fuego comenzó a acercarse a Hervás.

Por el momento, el incendio afecta ya a 11.000 hectáreas y tiene un perímetro superior a los 130 kilómetros. En su extinción trabajan hasta 315 efectivos: 15 unidades de bomberos forestales, 20 medios aéreos, tres equipos de maquinaria pesada, cuatro agentes, seis técnicos de la Diputación de Cáceres, UME, Miteco, Cruz Roja, Protección Civil y medios de Murcia y Castilla-La Mancha.