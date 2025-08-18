Navaconcejo, en alerta por el avance del incendio de Jarilla: “Da angustia ver cómo se queman nuestros campos, nuestros cerezos, nuestra vida”

Con el municipio de Rebollar evacuado (200 personas y ninguna en La Bombonera de Plasencia) por el avance del incendio de Jarilla y su cercanía a las casas, el siguiente pueblo afectado en la zona del Valle del Jerte es Navaconcejo. Más de 2.000 personas residen en la localidad durante el año. La mayoría tienen en el campo su principal sustento. Unos terrenos que están ardiendo, y que todos los vecinos miran con angustia porque son conscientes de que no pueden hacer nada.

Los vecinos llevan más de 24 horas en alerta. Por el momento, no ha sido necesario su confinamiento o evacuación. Eso les tranquiliza. Sin embargo, durante la tarde del domingo se vieron obligados a cerrar puertas y ventanas y pasar en casa varias horas porque el humo les había invadido. “Se iba extendiendo cada vez más. Nos vimos obligamos a autoconfirnarnos porque no se podía respirar. Gracias a que el viento ha cambiado de rumbo, aquí no nos molesta tanto. Pero si no viene para nuestro lado, va hacia Hervás. Es una catástrofe igualmente”, cuenta la joven Jéssica Díaz, que aprovechaba un descanso del fuego para pasar un rato con sus amigos mientras observaban los hidroaviones Canadair trabajar en las labores de extinción.

Inquietud

“Miedo, pánico, terror. Eso es lo que sentimos. Da angustia ver cómo se queman nuestros campos, nuestros cerezos. Hay gente que lleva toda la vida trabajando en el campo y que se va a quedar con una mano delante y otra detrás”, señala Díaz. “En ningún momento pudimos pensar que llegaría hasta aquí. Cuando empezó en Jarilla estaba muy lejos de nosotros y pensábamos que lo controlarían antes”, explica.

“La gente está muy angustiada. Hay vecinos que intentar ir a ayudar y las autoridades se lo impiden. Nadie como la gente del pueblo sabe cómo llegar a los sitios que se están quemando, que en algunas ocasiones son inaccesibles”, explica Natalia Benito, amiga de Díaz, con la que coincide en sus declaraciones.

Fotogalería | Séptimo día del fuego de Jarilla, desde diferentes zonas: la vida en los pueblos, el ambiente y las llamas /

Nicolasa Fernández reside en la localidad desde los cinco años y vive con inquietud el incendio, que en la mañana de este martes ya había arrasado más de 12.000 hectáreas. “Entiendo que los equipos de extinción están haciendo todo lo posible, pero todo depende del aire. Parece que, o nos salvamos en Navaconcejo, o se salvan en Hervás. Ojalá lo controlen antes”, subraya. Hay otros testimonios que son desoladores. “Hay jóvenes del pueblo que se han metido en una hipoteca para pagar una parcela de cerezos y se les ha quemado. Algunos se han puesto a llorar en mi hombro. Me decían que se les acababa de arruinar la vida”, dice Fernández, con lágrimas en los ojos ante la tristeza de la situación.

"Si arde nuestro principal árbol, estamos perdidos"

Manuel Becerro también reside en Navaconcejo e incide en que “para nada nos imaginábamos que llegaría tan arriba, hasta aquí”. “Por el momento, no hemos sufrido ninguna pérdida material, pero tengo amigos a los que sí se les ha quemado algún cerezo”, cuenta, mientras se limpia algunas cenizas que comenzaban a caer sobre su camiseta. “Estamos muy preocupados. Si arde nuestro principal árbol, estamos perdidos. Además, los principales focos están arriba del todo. No hay caminos para llegar hasta allí y los camiones de los retenes no pueden subir. Anoche vi las llamas y aluciné. Nunca había visto algo así”, sentencia.

Navaconcejo vive con angustia uno de los días más críticos del incendio por su proximidad a las llamas. Veinte medios aéreos combatían directamente en la zona, y hasta 315 efectivos estaban desplegados por la zona. En total, la extensión ya había superado las 12.000 hectáreas y tenía un perímetro de 135 kilómetros. A pesar de que en la localidad no se había impuesto ninguna restricción, sí que continúan evacuados en el municipio de Rebollar (donde preocupa la evolución), Gargantilla, 80 casas de la zona periurbana de Hervás, el camping del Pinajarro, el albergue Valle del Ambroz y algunas casas diseminadas de la ladera norte en Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas.