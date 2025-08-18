Niños jugando y el perro Aquiles pidiendo cariño: así pasan las horas en Plasencia los evacuados por el incendio de Jarilla

El ambiente entre los evacuados en el pabellón La Bombonera de Plasencia se respira extraño. Nadie logra esconder su preocupación por el avance del incendio de Jarilla, pero todos intentan aparentar una cierta tranquilidad. Unos leen, otros hacen tiempo con el móvil, el perro Aquiles pide caricias a todos los que pasan por su lado y los niños, todos juntos sin importar la edad, juegan a lo que pueden para matar las horas.

Hay centenares de camas por el parqué del histórico recinto deportivo, acondicionado por miembros de Cruz Roja como lugar para que se queden los vecinos evacuados de sus municipios. Sin embargo, todos están ubicados cerca, en una de las esquinas. De todos los residentes que han tenido que abandonar sus casas, apenas 38 (todos de Gargantilla) pasan allí las noches. Hay otras 21 personas vulnerables que se han reubicado en diferentes centros de la ciudad placentina, como el Obispado de Plasencia, la residencia Hermanitas de los Pobres o el Centro Sociosanitario. Así lo ha informado el concejal Alberto Belloso y lo ha confirmado el departamento de prensa de la Consejería de Presidencia.

El resto de evacuados de Gargantilla (que tiene más de 350 habitantes), todos los de Rebollar, las casas diseminadas de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas, las 80 casas de la zona periurbana de Hervás, el camping del Pinajarro y el albergue Valle del Ambroz se han ido a viviendas de familiares o casas secundarias.

Abel, Alexandro, Dylan, Nuria, Candela, Sara y Judith son los más jóvenes del pabellón La Bombonera. Unos viven en Gargantilla todo el año, otros venían a pasar unos días en familia y con sus amigos. Ni siquiera son del mismo grupo de amigos (el más mayor tiene 18 años y la más pequeña apenas tiene ocho), pero se han unido con la idea de llevar su estancia de la mejor manera posible y pasan las horas jugando a las cartas, en la piscina de la ciudad deportiva (a la que tienen acceso gratuito) o jugando partidas con la Nintendo Switch.

“Ha sido como el coronavirus: algo inesperado”, cuenta Abel. “Nos hemos quedado sin nuestra casa un ratito”, replica su hermano Alexandro. “Estamos bien, en comunidad con la gente que conocemos”, concluyen. “El problema es que yo había venido a pasar unos días al pueblo con mi amiga y no me esperaba esto”, dice Judith, de 14 años. “Es una experiencia más. Algo parecido a un campamento, que algunos no hemos estado nunca”, dicen Dylan, Nuria, Candela y Sara.

Sobre las comodidades de las que están disfrutando en el recinto, no coinciden en el confort de las camas en las que pasan las noches: “A unos nos gustan, pero a otros no…”, dicen entre risas. “Y la comida está muy rica, nos dan para elegir”, cuentan. Ayer les ofrecieron ensalada de pasta o bocadillos, y esta mañana han podido desayunar café u otras bebidas como Colacao con dulces. Eso sí, al ser preguntados sobre un posible regreso a sus viviendas, ansían que sea “cuanto antes”.

A escasos metros se encuentra otro de los nombres propios de este desalojo preventivo. El perro Aquiles, que no para de pedir cariño a todos los que pasan por su lado.

Los adultos y mayores, que a su vez son los más conscientes de todo lo que está ocurriendo, intentan despejar la mente con el teléfono o los libros. Ángel, Leónides y Alicia son una familia residente en Barcelona que pasa largas temporadas en Gargantilla. “Mis padres llegaron en julio, pero yo llegué el lunes y el fuego se inició el martes”, cuenta Alicia. “Las noches en el pabellón son bastante buenas. Podemos descansar y nos atienden de maravilla”, precisan. “El día anterior teníamos una gran impotencia. Veíamos las llamas y no podíamos hacer nada”, cuentan, afectados.

Sandra, Narcisa y Emilio están en la misma situación que sus vecinos. Viven en la ciudad condal, pero pasan la etapa estival en la provincia cacereña. “Está siendo una desesperación. Jamás imaginamos que fuese a llegar hasta allí. Suponíamos que se controlaría antes”, explican a este diario.