Las organizaciones agrarias exigen un "cambio radical" en las políticas forestales y reclaman ayudas directas

Las organizaciones agrarias extremeñas exigen un "cambio radical" en las políticas forestales tras la ola de incendios que calcina España y reclaman ayudas "inmediatas y directas" para los agricultores y ganaderos afectados. "No podemos aceptar más excusas. Las zonas rurales, la base de la economía y la vida en Extremadura, no pueden seguir abandonadas a su suerte. Si los políticos no cambian de rumbo, nos llevan a la ruina y a un futuro de total incertidumbre", ha señalado este lunes el presidente de Apag Extremadura, Asaja, Juan Metidieri.

En la misma línea, desde Coag abogan por una actuación "inmediata". "Mientras se mira uno el ombligo, o si se discute si hay o no alarmismo, o si se ha mandado o no lo pedido, los ciudadanos pierden sus viviendas y los agricultores y ganaderos sus naves y explotaciones", ha lamentado el dirigente de la organización en Extremadura, Juan Moreno.

Ayudas a los afectados

Desde Apag, Juan Metidieri ha reclamado "ayudas inmediatas y directas" para los agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los fuegos, y también que en las zonas calcinadas no se apliquen las penalizaciones de la PAC. Tras mostrar su profundo agradecimiento a todos los efectivos desplegados sobre el terreno, Metidieri ha alertado de las graves consecuencias de los fuegos en zonas como Valdecaballeros, Llerena o la sierra de Bienvenida, donde hay "miles de hectáreas calcinadas, olivares destruidos, infraestructuras dañadas, ganado y colmenas perdidos".

"Mientras se echan balones fuera entre administraciones, nadie habla de ayudas para los afectados. No hemos escuchado ni del Gobierno de España ni del Ejecutivo autonómico una sola medida concreta para apoyar a agricultores, ganaderos y apicultores que lo han perdido todo", lamenta Metidieri. "La magnitud de esta catástrofe obliga a reflexionar y a exigir responsabilidades. No podemos aceptar que se atribuya todo lo sucedido únicamente al azar. Puede haber incendios fortuitos, pero no una repetición constante", ha apuntado.

Políticas de prevención fallidas

En cuanto a la prevención de incendios, ha apostado por un "cambio radical" porque las políticas aplicadas en las últimas décadas desde Bruselas, el Ministerio y la Junta han resultado "profundamente equivocadas". "Normas y restricciones impuestas a través de la Red Natura 2000, las Reservas de la Biosfera y la Agenda 2030 han expulsado a la gente del campo, contribuyendo a la despoblación rural y a un abandono del territorio que hoy se convierte en combustible para las llamas", ha lamentado.

Desde Coag, Juan Moreno ha abogado por "atajar los incendios inmediatamente": "No pueden pasar cinco días hasta que aparecen los helicópteros con el agua", ha señalado tras poner el ejemplo de Francia, donde tras las peticiones de ayuda del Gobierno, "a los dos días se lograron extinguir los incendios porque llegaron refuerzos de todos los lados".

En declaraciones a Efe, el presidente de Coag Extremadura ha recordado el incendio de días atrás en la Campiña Sur, en el que "la Unidad Militar de Emergencias (UME) venía desde la base de Morón, donde se tarda con esos vehículos tres horas hasta Llerena", tiempo en el que el fuego se propagó de forma rápida hasta quemar 3.000 o 4.000 hectáreas "en un rato". De la misma forma, Juan Moreno ha pedido "responsabilidad" a los ayuntamientos para exigir el desbroce de los solares.