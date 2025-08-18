Quintana dice que el incendio de Jarilla, "nunca conocido", puede cambiar la política forestal

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha advertido este lunes de que el incendio de Jarilla, que ya arrasa más de 11.000 hectáreas y mantiene en jaque a los valles del Ambroz y Jerte, puede hacer la política forestal en España.

Durante su visita a la zona del incendio de Jarilla esta mañana, ha asegurado que hasta ahora las tareas de prevención de incendios se centraban en no plantar pinos, hacer cortafuegos y que en su mayoría eran intencionados, pero el de Jarilla es "un incendio nunca conocido" que debe hacer reflexionar a los expertos y autoridades sobre las ideas que se tenían hasta ahora.

"Este incendio tiene unas características que no se parecen a nada: no fue intencionado, son árboles autóctonos como castaños y robles, hay ganadería en medio de la zona quemada y cuando hablamos de cortafuegos resulta que la autovía ha sido cortada cuatro veces", ha explicado Quintana. Con estos condicionantes, considera que "se necesita una reflexión y un pacto de estado sobre los incendios".

En esta línea, el delegado se muestra partidario del anuncio realizado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha lanzado la propuesta de alcanzar un "gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática" como respuesta a la ola de incendios que arrasa buena parte del país.

"Tenemos que redimensionar todas las políticas que afectan a la emergencia climática", señaló el jefe del Ejecutivo, subrayando que "debemos tener respuestas claras a los incendios en verano y a las danas en otoño o en invierno".