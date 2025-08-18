Oleada de reclamaciones contra las instaladoras de placas solares en Extremadura

El Instituto de Consumo de Extremadura (Icoex) ha detectado en los últimos días un incremento en el número de reclamaciones relacionadas con la instalación de placas solares en viviendas, generalmente porque las condiciones ofrecidas en la venta de la instalación difieren de las consignadas en los contratos finalmente firmados. Esas diferencias se encuentra, "de forma habitual", en las expectativas que se generan sobre la concesión de subvenciones, cuando en realidad el contrato solo contempla la gestión de dichas ayudas y no su concesión, que depende de múltiples factores.

Si finalmente el comprador no cumple los requisitos para obtener la subvención, debe asumir el coste total de la instalación, que supone "un gasto elevado", según el Incoex. Y en muchas ocasiones, el usuario descubre que no tiene acceso a las ayudas públicas cuando la instalación de las placas ya ha comenzado o está casi finalizada. Al comprobar que no se puede asumir el coste total, optan por cancelar el contrato, pero se enfrentan a elevados costes de retirada.

¿Qué se puede hacer?

Ante esta situación, el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor recomienda solicitar varios presupuestos, informarse de las subvenciones y beneficios fiscales disponibles, leer opiniones sobre las distintas empresas y las condiciones contractuales, no firmar nada sin estar seguro, pedir copia de toda la documentación por escrito y pedir siempre un ticket o factura para comprobar qué aparece en ella, prestar atención a la garantía y asegurarse de que la empresa instaladora por la que se decida tenga un servicio postventa.

Contratos a través de internet

Por otro lado, si la contratación se realiza a través de internet, se aconseja revisar la información de la página web de la empresa, comprobar que la URL pertenece a un dominio oficial y que este no ha sido registrado recientemente.

En este sentido, es recomendable no acceder a enlaces incluidos en correos electrónicos o mensajes en redes sociales y comprobar la identidad del establecimiento, como el nombre o razón social, CIF o datos de contacto. También, se debe tener en cuenta el Derecho de desistimiento en caso de contratos a distancia o fuera de establecimiento. Por último, será fundamental informarse de aquellos contratos que vienen acompañados, a su vez, de un contrato de financiación.