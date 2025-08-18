Hasta dos años de retraso para reconocer el grado de discapacidad en Extremadura

La organización de consumidores Facua Extremadura ha instado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) a tomar medidas para reducir los tiempos de espera en el reconocimiento de los grados de discapacidad y dependencia. El plazo legal establecido para ello es de tres y seis meses, respectivamente, pero según el colectivo en la región hay casos que acumulan hasta dos años de retraso. Esto supone un "grave perjuicio" para el afectado, al no poder acceder a determinados servicios y prestaciones que puedan mejorar su calidad de vida,

El artículo 9 del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establece un "plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud" para dictar resolución sobre el reconocimiento del grado de discapacidad.

De igual forma, el plazo para el reconocimiento de la dependencia es de "tres meses a contar desde la fecha de entrada de la solicitud", según recoge el artículo 14 del Decreto 1/2009, de 9 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Extremadura. Además, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece por medio de su artículo 3 que las administraciones públicas deben seguir los principios de "servicio efectivo a los ciudadanos" y "eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados", entre otros.

Queja al Defensor del Pueblo

Sin embargo, la asociación denuncia que ha tenido conocimiento de que existe una gran demora en la resolución de los expedientes, que en los casos más extremos llega a alcanzar los dos años entre la realización de la valoración y el dictado de la resolución.

Facua ya presentó una queja hace meses ante el Defensor del Pueblo, que según afirma en un comunicado le ha trasladado su "preocupación" por la situación de "demora excesiva" que existe en Extremadura y en otros territorios del país. El colectivo ha informado del inicio de una actuación de oficio con todas las administraciones competentes en la materia a fin de conocer las posibles soluciones a esta realidad.

Ayudas por superar el 33%

Cabe recordar que cuando una persona obtiene un grado de discapacidad igual o superior al 33% tiene acceso a beneficios: fiscales, sociales, de vivienda, educativos, sanitarios, de empleo, culturales, residenciales y acceso a tratamiento del MADEX (Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura), entre otros apoyos, que se ven incrementados si el grado de discapacidad es igual o superior al 65% o al 75%. Sobra decir que durante el tiempo de espera a la resolución, todas estas ayudas están, también, a la espera.

La Administración regional es consciente del retraso, que se vio agravado tras la pandemia, y para intentar de ponerle solución el pasado mes de abril abrió sus puertas un nuevo centro para el reconocimiento de la discapacidad en Mérida, el tercero de la región. Este centro servirá para reforzar la atención en la provincia de Badajoz, según los propios datos facilitados por el Sepad en abril, acumulaba más de 46.000 expedientes sin resolver.