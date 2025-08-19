El 80% de la finca brava de Jandilla, de Domecq, arrasada en el incendio de Llerena

Más del 80% de la finca Los Quintos, propiedad del ganadero Borja Domecq, se ha visto afectada por el último incendio de Llerena que ha arrasado casi 6.000 hectáreas, de las que unas 1.400 pertenecían al ganadero de Jandilla.

En esta finca pastaban vacas y sementales de la ganadería conocida como de «la estrella». La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia muestra su apoyo y solidaridad.

La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, de la que Domecq forma parte de la Junta Directiva, ha trasladado públicamente su más profundo apoyo y solidaridad al ganadero, destacando la magnitud de los daños sufridos en una finca considerada referente de la tauromaquia.

Según asegura el colectivo, en palabras de Borja Domecq, que se encontraba a punto de coger un avión para asistir a la corrida que lidiaba en Beziers (Francia) el pasado 15 de agosto, se tuvo que bajar del avión y "salir corriendo de vuelta a la finca". Según el atestado, el fuego se originó el pasado jueves por la mañana tras el incendio de un vehículo, indica en nota de prensa la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia.

El origen estaba a unos 10 kilómetros de la finca, "pero la falta de medios para apagarlo hizo que el fuego se metiera horas después en la finca. Pudimos apagar el fuego", continúa, "y lo hicimos a la antigua usanza: con sopladora y ramas; y trabajando mucho".

Una docena de animales afectados

Aunque cuando entró el fuego en Los Quintos las vacas estaban lejos, abrieron "rápidamente varias porteras a través de las cercas para que estuviesen a salvo". "Hemos tenido bajas", prosigue Borja Domecq, "pero no van a superar la docena. Ahora mismo tenemos recogidas gran parte de ellas, aunque seguimos trabajando para tenerlas todas. Esperamos que cuando las reunamos a todas no haya problemas en las que están a punto de parir", añade.

Por su parte, los sementales "estaban en cercaditos al lado de la plaza de tientas, y allí no corrían peligro". Al final, explica, "todo el que vaya allí, lo ve; lo que estaba pastoreado, el fuego ha pasado; las encinas las ha chamuscado, pero en cambio, las zonas más quebradas y abruptas, el fuego lo ha arrasado todo".

Por último, Borja Domecq ha lanzado el mensaje de que "las vacas son las que salvan la dehesa" y de que "si no hubiera habido vacas, el monte habría quedado arrasado". "Ante las disparatadas políticas medioambientales que sufrimos, al final somos los ganaderos y los agricultores los que damos la cara y a los que nos toca arreglar las cosas", concluye.