Extremadura lucha contra el fuego
La Junta se reunirá con los agricultores afectados por los incendios de la Sierra de San Pedro
El director general de la PAC informará de las ayudas europeas que se pueden solicitar por afectación en pastos, dehesa y explotaciones
El director general de Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Junta, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, se reunirá este miércoles con los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que han afectado a la Sierra de San Pedro. El alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez Regalado, ha anunciado este encuentro, que se celebrará en el ayuntamiento de la localidad pacense a partir de las 21 horas.
Según informa la Agencia Efe, el objetivo es resolver dudas y ofrecer información directa sobre las ayudas de la PAC, especialmente aquellas que se puedan solicitar por la afectación en pastos, dehesas y explotaciones. El incendio, que comenzó el 14 de agosto en la Sierra de San Pedro, calcinó más de 4.000 hectáreas, afectando a esta Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de alto valor ecológico.
Ayudas "inmediatas y directas"
El encuentro se producirá después de que las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y Coag reclamaran este martes ayudas "inmediatas y directas" para todos los agricultores afectados por los incendios. El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha alertado de las graves consecuencias de los fuegos en zonas como Valdecaballeros, Llerena o la sierra de Bienvenida, donde hay "miles de hectáreas calcinadas, olivares destruidos, infraestructuras dañadas, ganado y colmenas perdidos".
"Mientras se echan balones fuera entre administraciones, nadie habla de ayudas para los afectados. No hemos escuchado ni del Gobierno de España ni del Ejecutivo autonómico una sola medida concreta para apoyar a agricultores, ganaderos y apicultores que lo han perdido todo", lamenta Metidieri.
