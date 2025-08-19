Las ayudas a la eficiencia energética se amplían con 6,4 millones para dar respuesta al atasco de solicitudes

La Junta de Extremadura ha ampliado en 6,4 millones de euros las ayudas a la mejora de la eficiencia energética, que se convocaron en enero de 2022 y tras varias prórrogas a día de hoy presentan un importante atasco en el trámite de resolución. Según indica la Consejería de Vivienda, con esta ampliación presupuestaria se pretende dar cabida a parte de las solicitudes que no han podido ser atendidas por agotamiento del crédito disponible, y que se espera que alcancen a un total de 535 viviendas.

La convocatoria, enmarcada en los fondos Next Generation, se activó el 11 de enero de 2022 y ha permanecido abierta hasta el 7 de marzo de 2024 tras varias prórrogas. Se han recibido un total de 8.499 solicitudes, de las que a día de hoy apenas se han resuelto el 47%: 3.988, que han movilizado una inversión tota de 78,1 millones de euros en obras para actuaciones sobre 7.296 viviendas. La Junta cubre, a través de las ayudas, el 53% de esa cantidad.

"La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha avanzado el estudio de los expedientes en cola de manera que las resoluciones se emitan a la mayor brevedad posible", indica el Ejecutivo en un comunicado. Las ayudas, que pueden llegar hasta un máximo de 18.000 euros por beneficiario, deben reducir el consumo de energía no renovable del edificio en al menos un 30%, y la demanda de calefacción y refrigeración en un 25%, mediante la mejora de los aislamientos de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas antiguas y reemplazo de instalaciones de frío y calor por otras más eficientes.

Las obras deben estar finalizadas con anterioridad a junio de 2026, plazo pendiente de posible ampliación por parte del Ministerio de Vivienda. Para su ejecución, se habilitaron tres programas diferentes. El primero de ellos, denominado programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio (P3), es el que ha tenido una mayor demanda tanto de particulares como de empresas: 3.060 solicitudes para cambios de cubiertas y envolventes o aislamientos. De los 6,4 millones de euros habilitados como ampliación de crédito, 5,6 millones se destinarán a esta línea.

Por su parte, el conocido como P4 es el programa de ayudas a las actuaciones de mejora de eficiencia energética. Está destinado principalmente al cambio de ventanas y puertas y ha recibido un total de 3.048 solicitudes, de las que se habían concedido hasta el mes pasado de abril 2.225. No es necesaria su ampliación de crédito, ya que todas las solicitudes han recibido ayuda con el presupuesto asignado.

Por último, la convocatoria incluye también el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación (P5), para el que se han presentado en la Junta un total de 2.341 solicitudes, y para el que se habilita una ampliación de crédito de 743.298 euros.