La Unión de Consumidores de Extremadura anima a reclamar los daños materiales causados por los incendios

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) se ha puesto a disposición de todos los afectados por los incendios forestales para asesorarles en lo que precisen, como la reclamación de los daños materiales, que podrían estar cubiertos por las pólizas de seguros. Se debe notificar el siniestro en el plazo de siete días y además, se recomienda conservar los restos de los bienes dañados para que puedan ser evaluados por el perito, así como documentarlos con fotografías cuando sea posible.

El punto de partida para plantear cualquier reclamación es la existencia de una póliza de seguro que contemple cobertura por incendio, en cuyo caso los daños sufridos en viviendas, vehículos o fincas serán asumidos por la aseguradora. La normativa establece un plazo general de siete días para comunicar el siniestro, salvo que la póliza indique un periodo distinto, pero no es lo frecuente.

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia / Jorge Valiente

Las causas del incendio

Desde UCE han subrayado la importancia de clarificar e identificar las causas del incendio, pues son la clave para determinar si la indemnización procede o no. En caso de que el incendio tenga un origen natural, como un rayo, y no exista un responsable identificable, la compensación dependerá exclusivamente del seguro contratado o, en su defecto, de eventuales ayudas públicas aprobadas por el Gobierno, como la declaración de "zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil".

Si el afectado no cuenta con una póliza con cobertura por incendio y el origen del fuego es fortuito, no podrá reclamar indemnización alguna. En cambio, si el incendio fue intencionado o consecuencia de una conducta negligente y se identifica al autor, este deberá indemnizar al perjudicado, siempre que tenga solvencia. En caso de contar con un seguro de responsabilidad civil, se podrá ejercitar la acción directa contra su aseguradora.

No obstante, si el responsable es insolvente o su seguro no cubre el total de los daños, el perjudicado solo podrá aspirar a compensaciones si se aprueban ayudas gubernamentales por vía de Real Decreto.

Toni Gudiel

Hipotecas

Cuando el bien afectado está hipotecado, la Ley Hipotecaria obliga a contratar al menos un seguro contra incendios para cubrir el continente; en caso de destrucción del inmueble, la deuda hipotecaria subsiste, y la aseguradora deberá indemnizar conforme a lo establecido en la escritura del préstamo. Si el banco y el asegurado discrepan sobre el destino de la indemnización, la compañía de seguros podrá consignar la cantidad en sede judicial.

Por último, a diferencia de otros riesgos extraordinarios, como inundaciones, temporales o terremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caídas de cuerpos siderales y aerolitos, el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los daños materiales de los incendios. Por fuego, este fondo solo considera asegurados los heridos o fallecidos durante las labores de extinción.

En la tramitación de los siniestros en el seguro de incendios forestales en que el Consorcio tenga función de asegurador, se acompañará a la reclamación la certificación de la autoridad competente sobre las causas del siniestro y la extensión aproximada del área afectada por el incendio. En las reclamaciones por lesiones en las personas se acompañará informe médico sobre las lesiones y sus causas, así como del alta o defunción, en su caso.