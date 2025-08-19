Córdoba, Segovia, Ávila o Toledo: el humo del incendio de Jarilla se extiende por España

A última hora de la tarde de este lunes, el Servicio de Bomberos de Córdoba recibía más de un centenar de llamadas alertando de la presencia de un intenso humo en distintas localidades cordobesas, incluida la capital. Trassierra y el Puente de los Arenales eran los puntos más afectados, donde se desplazaron efectivos para comprobar que efectivamente no había ningún incendio: la nube que cubría el cielo se debía al fuego de Jarilla, a más de 400 kilómetros de distancia.

Las consecuencias de este incendio, que ha arrasado ya más de 15.000 hectáreas en un perímetro de 150 kilómetros, han llegado también a Ávila e incluso a Segovia: el cambio de los vientos, que el domingo por la tarde rolaron a componente oeste-suroeste, ha arrastrado las partículas en suspensión y el olor a quemado hasta diversos puntos del país. "Se trata de un fenómeno habitual cuando se producen incendios de estas dimensiones", apunta Antonio Manzano, meteorólogo de la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura.

Partículas en altura

Cuando el humo asciende, se ve arrastrado por las corrientes de aire. Los vientos de componente oeste-suroeste que predominaron desde el domingo han hecho que el humo del incendio de Jarilla alcanzara primero las zonas limítrofes de Salamanca y Ávila e incluso Madrid, donde el Samur ya emitió una alerta ciudadana el 17 de agosto.

A partir del mediodía de este pasado lunes, "que predominaron de forma más clara los vientos del oeste", comenzaron a sentirse los efectos de la nube en Extremadura, tanto del incendio de Jarilla como de los fuegos que afectan a Portugal. "Hoy prácticamente toda la región se encuentra bajo un manto de humo en altura que incluso se siente en superficie. En las zonas del sur de Extremadura se puede oler y se percibe, y es procedente de los incendios de Portugal principalmente", indica el meteorólogo.

Alberto Manzano Cortés

Toledo y Ciudad Real

Durante la jornada de este martes, clave para la extinción del incendio, tenemos un viento predominante del noroeste: "A lo largo del día de hoy lo más natural es que el humo de Jarilla se acentúe en las zonas del oeste de Castilla la Mancha, principalmente en la provincia de Toledo y el norte de Ciudad Real", previene Manzano.

También afectaría al área limítrofe de Castilla y León. Si el viento se canaliza por el Valle del Jerte y "coge un poquito de componente sur", podría incidir los efectos sobre Salamanca y Ávila.

Efectos sobre la salud

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha elaborado una guía con recomendaciones de salud pública, ya que el humo de los incendios es contaminante y puede incluso entrar en el interior de las casas. Usar mascarillas con filtro (FFP2), especialmente en personas vulnerables, evitar esfuerzos físicos al aire libre y cerrar puertas y ventanas son algunos de los consejos que incluye.

Salud recuerda que ante la presencia de incendios, la calidad del aire puede empeorar "de forma significativa" debido al humo y otros contaminantes que pueden causar irritación en ojos y garganta, tos, dificultad para respirar y agravar problemas respiratorios o cardíacos ya existentes, según el SES. "El humo no solo afecta a las zonas cercanas al incendio, sino que puede desplazarse con el viento e incluso entrar en los hogares", advierte.

Evitar esfuerzos al aire libre

Por ello recomienda a la ciudadanía evitar esfuerzos físicos al aire libre mientras dure la contaminación; permanecer en interiores con ventanas y puertas cerradas y si dispone de purificador de aire, utilizarlo; y usar mascarillas con filtro (FFP2), especialmente en personas vulnerables como niños, ancianos, embarazadas o pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Además, insta a estar atento a los avisos oficiales sobre la calidad del aire y seguir siempre las indicaciones sanitarias. "Si nota que los síntomas empeoran, acuda al médico. La colaboración de todos es fundamental para reducir los riesgos del humo en nuestra salud", concluye.