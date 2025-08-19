En Directo

15.464 hectáreas arrasadas

Incendio de Jarilla, en directo | "Hoy puede ser un día clave" en la extinción del fuego, que se dirige hacia el Jerte y Tornavacas

Pedro Sánchez visitará este martes a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla

El incendio ha entrado ya en Salamanca y la zona del Valle del Jerte es la que más preocupa

Séptimo día del incendio de Jarilla en la zona del Jerte

Séptimo día del incendio de Jarilla en la zona del Jerte

Carlos Gil

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Sandra Pérez

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo

Ya son 15.464 hectáreas quemadas en un radio de 150 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

El octavo día del incendio "puede ser clave para su extinción", ha comunicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del CECOPI esta mañana. En estos momentos, se dirige hacia el Jerte y Tornavacas. Se mantiene el desalojo de Rebollar, la zona periurbana de Hervás (80 viviendas), de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. El confinamiento de Hervás y la evacuación de Gargantilla decayeron a última hora de este lunes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla, tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

