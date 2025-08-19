En Directo
15.464 hectáreas arrasadas
Incendio de Jarilla, en directo | "Hoy puede ser un día clave" en la extinción del fuego, que se dirige hacia el Jerte y Tornavacas
Pedro Sánchez visitará este martes a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado de Jarilla
El incendio ha entrado ya en Salamanca y la zona del Valle del Jerte es la que más preocupa
Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz
Ya son 15.464 hectáreas quemadas en un radio de 150 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.
El octavo día del incendio "puede ser clave para su extinción", ha comunicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del CECOPI esta mañana. En estos momentos, se dirige hacia el Jerte y Tornavacas. Se mantiene el desalojo de Rebollar, la zona periurbana de Hervás (80 viviendas), de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. El confinamiento de Hervás y la evacuación de Gargantilla decayeron a última hora de este lunes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla, tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Sandra Pérez
Ya ha pasado Los Papúos y se dirige hacia el Jerte y Tornavacas
"Hoy puede ser un día clave para la extinción del incendio" si las condiciones meteorológicas lo permiten, ha comunicado el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del CECOPI en la mañana de este martes. "El mayor peligro" es que se produzca un "decuelgue" hacia la localidad de El Jerte y Tornavacas. El consejero informa de que el fuego ya ha pasado la Garganta de los Papúos y aunque "la ha quemado en la parte superior, se ha conservado la zona patrimonial".
Amenaza la Garganta de los Papúos
Respecto a la evolución del incendio, la última actualización se conocía anoche. Bautista señaló que lo que más preocupa es el avance desde Cabezuela del Valle hacia el Jerte, que amenaza la Garganta de los Papúos, un valor "absolutamente importante, medioambiental y turístico para nuestra comunidad".
Aun ási, cree que "nos van a acompañar" las condiciones meteorológicas y "estamos más esperanzandos" gracias al refuerzo de medios que se produjo en el día de ayer.
Pedro Sánchez visita Jarilla a las 12:45 horas
Octavo día de lucha contra el incendio de Jarilla. En la jornada de hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará a las 12.45 horas el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla, tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación. En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Miguel Ángel Muñoz Rubio
Abel Bautista: "No los vamos a dejar solos"
"No los vamos a dejar solos", acaba de asegurar esta noche el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del Cecopi de esta noche. Ha asegurado que mientras exista un solo incendio no abandonarán el puesto de mando. Asevera que este incendio ya supera las 15.000 hectáreas y está por encima de los 155 kilómetros de perímetro. Son ya 35.000 hectáreas arrasadas en Extremadura con 450 kilómetros de perímetro. "Es un dato que puede darnos idea de la situación que vivimos desde hace siete días en nuestra región y que han tensionado los medios". Bautista ha dicho que lo que más preocupa es el avance del incendio desde Cabezuela del Valle hacia el Jerte, que amenaza la Garganta de los Papúos, que es un valor "absolutamente importante, medioambiental y turístico para nuestra comunidad".
Como medida fundamental, decae el confinamiento de Hervás, no así la evacuación de las casas aisladas de la zona periurbana, y decae la evacuación de Gargantilla. "A su paso por Gargantilla el incendio ha impactado parte de los cerezos, que ha sido el freno y se han conservado el 95% de los cerezos. A quienes ha perdido el 5%, nuestro cariño, nuestro afecto, y habrá tiempo de estar a su lado y ver de qué manera podemos ayudar". Los medios estarán en esa zona trabajando toda la noche.
El resto de medidas se mantienen: evacuadas las casas aisladas del Jerte, Tornavacas, Navaconcejo y la evacuación de Rebollar.
En el día de hoy se han incorporado más medios. Trabajan con Extremadura, los medios de Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid, Castilla y León, Valencia, Aragón, Murcia, 52 bomberos de Cataluña que trabajarán en dos turnos mañana. En la tarde de hoy se ha confirmado un nuevo medio aéreo de la comunidad autónoma de Baleares, que se desplazará mañana a Jarilla. El consejero ha destacado la "ola de solidaridad inmensa, que nos va a permitir tener 23 medios aéreos funcionando en el día de mañana. Vamos a ver si conseguimos alguno más con esos dos que vienen de Alemania y que se incorporarán a partir de este martes y con los que llegaremos a entre los 25 y 26 medios aéreos, que nos da el respiro y la vida para seguir avanzando en estas tareas y ya vemos otra nota diferencial".
Bautista vaticina que "nos van a acompañar" las condiciones meteorológicas y "estamos más esperanzandos" gracias al refuerzo.
También el consejero ha destacado el apoyo del gobierno de España y aunque los medios solicitados "son muchos más", los concedidos "nos vienen muy bien y tenemos ánimo de tirar para adelante, con optimismo. Con más medios trabajaríamos mucho más rápido, mucho mejor. A esta hora es lo que tenemos". Ha reiterado que "el vuelco es absoluto: ayudarnos entre todos cuando las cosas van mal. El pueblo extremeño no va a olvidar esta respuesta de las comunidades autónomas".
Vídeo | Así sofocan las llamas en Jarilla
La UME sofoca las llamas
Córdoba se cubre de humo por el incendio de Jarilla
El humo del incendio de Jarilla cubre Córdoba y obliga a extremar precauciones en el norte de la provincia, según ha publicado Diario de Córdoba, cabecera de Prensa Ibérica.
El incendio ha entrado ya en Castilla y León
El incendio ha entrado ya en Castilla y León por zonas altas del municipio salmantino de Candelario a última hora de esta tarde, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana con la ayuda de medios aéreos. "Ha entrado ligeramente a la cumbre de Candelario. La previsión es que se mantenga ahí, por la orografía y el tipo de incendio, para poder atacarlo con medios aéreos a primera hora de la mañana", según recoge la agencia EFE.
El Gobierno castellano-leonés daba por hecho ya esta mañana que el incendio del norte de la provincia de Cáceres afectaría a Salamanca y Ávila y ha desplegado un vuelo de reconocimiento para valorar una posible intervención del operativo Infoca
Decae la evacuación de Gargantilla y el confinamiento de Hervás
Decae la evacuación de Gargantilla y el confinamiento de Hervás. Así lo ha publicado en 'X' el consejero de Presidencia, Abel Bautista, a última hora de este lunes. No obstante avisa que se mantiene la evacuación de Rebollar, de la zona periurbana de Hervás, de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.
"Lo más preocupante está en estos momentos entre Cabezuela del Valle y Jerte, muy cercano a la garganta de los Papúos", ha apuntado.
La Guardia Civil auxilia a los vecinos evacuados en Gargantilla (Cáceres), con motivo del incendio forestal de Jarilla (Cáceres), acompañándolos para la recogida de medicinas y enseres de primera necesidad, garantizando su seguridad y apoyo en todo momento.
