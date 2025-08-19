Incendio de Jarilla, en directo | "Hoy puede ser un día clave" en la extinción del fuego, que se dirige hacia el Jerte y Tornavacas

Abel Bautista: "No los vamos a dejar solos"

"No los vamos a dejar solos", acaba de asegurar esta noche el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la reunión del Cecopi de esta noche. Ha asegurado que mientras exista un solo incendio no abandonarán el puesto de mando. Asevera que este incendio ya supera las 15.000 hectáreas y está por encima de los 155 kilómetros de perímetro. Son ya 35.000 hectáreas arrasadas en Extremadura con 450 kilómetros de perímetro. "Es un dato que puede darnos idea de la situación que vivimos desde hace siete días en nuestra región y que han tensionado los medios". Bautista ha dicho que lo que más preocupa es el avance del incendio desde Cabezuela del Valle hacia el Jerte, que amenaza la Garganta de los Papúos, que es un valor "absolutamente importante, medioambiental y turístico para nuestra comunidad".

Como medida fundamental, decae el confinamiento de Hervás, no así la evacuación de las casas aisladas de la zona periurbana, y decae la evacuación de Gargantilla. "A su paso por Gargantilla el incendio ha impactado parte de los cerezos, que ha sido el freno y se han conservado el 95% de los cerezos. A quienes ha perdido el 5%, nuestro cariño, nuestro afecto, y habrá tiempo de estar a su lado y ver de qué manera podemos ayudar". Los medios estarán en esa zona trabajando toda la noche.

El resto de medidas se mantienen: evacuadas las casas aisladas del Jerte, Tornavacas, Navaconcejo y la evacuación de Rebollar.

En el día de hoy se han incorporado más medios. Trabajan con Extremadura, los medios de Andalucía, Castilla la Mancha, Madrid, Castilla y León, Valencia, Aragón, Murcia, 52 bomberos de Cataluña que trabajarán en dos turnos mañana. En la tarde de hoy se ha confirmado un nuevo medio aéreo de la comunidad autónoma de Baleares, que se desplazará mañana a Jarilla. El consejero ha destacado la "ola de solidaridad inmensa, que nos va a permitir tener 23 medios aéreos funcionando en el día de mañana. Vamos a ver si conseguimos alguno más con esos dos que vienen de Alemania y que se incorporarán a partir de este martes y con los que llegaremos a entre los 25 y 26 medios aéreos, que nos da el respiro y la vida para seguir avanzando en estas tareas y ya vemos otra nota diferencial".

Bautista vaticina que "nos van a acompañar" las condiciones meteorológicas y "estamos más esperanzandos" gracias al refuerzo.

También el consejero ha destacado el apoyo del gobierno de España y aunque los medios solicitados "son muchos más", los concedidos "nos vienen muy bien y tenemos ánimo de tirar para adelante, con optimismo. Con más medios trabajaríamos mucho más rápido, mucho mejor. A esta hora es lo que tenemos". Ha reiterado que "el vuelco es absoluto: ayudarnos entre todos cuando las cosas van mal. El pueblo extremeño no va a olvidar esta respuesta de las comunidades autónomas".