‘Encuentros en Montánchez’ celebra dos décadas de éxito con el talento de Diego Valdivia, La Guardia y Huecco
La más importante cita cultural de la provincia cuenta en su programa con talleres, cuentacuentos, danza, teatro (Ellas de Oro), y la entrega de los prestigiosos premios literarios ‘Villa de Montánchez’ en sus bodas de plata
Montánchez es un crisol de culturas y desde hace dos décadas recuerda a quienes se acercan a esta localidad que allí rezuman raíces cristianas, árabes y judías. Lo hace de la mano de un conocido festival lleno de magia y de corazón, que deja en los asistentes un poso de bienestar al sentirse protagonista de acontecimientos únicos en un recinto igualmente singular: El Castillo de Montánchez. En él, del miércoles 20 al sábado 24 de agosto se desarrolla un programa cultural con grandes artistas, en los que destaca La Guardia, Huecco, Diego Valdivia y la obra teatral Ellas de Oro.
‘Encuentros en Montánchez-Diálogo de Culturas’ es el acertado nombre de una cita que cumple 20 años en esta edición y cuya efeméride se une también al cuarto de siglo de sus prestigiosísimos Premios Literarios ‘Villa de Montánchez’ y que este año están presididos por Tomás Martín Tamayo.
Las noches en Montánchez, archiconocida cuna del ibérico, son un remanso de armonía en verano. En el Castillo, además, en sus piedras la temperatura es perfecta para disfrutar de las propuestas de este año, que cuentan como galardonados al versátil y sorprendente Gato con Jotas y al actor extremeño Fernando Ramos.
Cultura andalusí
La programación se inicia el miércoles 20 de agosto centrada en la cultura andalusí. Habrá por la mañana talleres de aromas, cuentacuentos sobre las Mil y una Noches, murales colaborativos y un curioso taller de pintura de azulejos a cargo de Julia Galeano. Por la tarde, los artistas locales muestran lo mejor de su producción artística en una exposición abierta hasta el 24 de agosto.
Diego Valdivia al piano abre fuego
La inauguración de la XX edición de los Encuentros en Montánchez será a las 21.30 horas y durante su desarrollo se entregarán los galardones a El Gato con Jotas y Fernando Ramos. El broche musical de la velada lo pondrá Diego Valdivia un maestro al piano, experto en fusión flamenca. Emoción a flor de piel.
La Guardia, un clásico del pop ochentero
El jueves 21 de agosto la inspiración viene de mano de las raíces de Sefarad, presentes en el municipio. Talleres y cuentacuentos con el Golem como inspiración, cata de vino con maridaje árabe, judío y cristiano, talleres de cocina sin fronteras y de danza forman parte de la propuesta de la jornada. Como cada día una gran propuesta musical cierra la jornada en El Castillo. En este caso será La Guardia, una formación clave en el pop español de la década de los ochenta.
‘Ellas de Oro’, teatro con compromiso
El viernes 22 de agosto la huella cristiana es el eje temático. Ruta por las ermitas de la zona, talleres, cuentacuentos, mural colaborativo, un taller de cocina israelí, Harost y Hamantaschen forman parte de una propuesta que incluye a las siete y media la presentación del libro ‘Cuando te escribo’, de Leonardo Gascón. El teatro será quien llene con su magia la velada en el Castillo, con la obra ‘Ellas de Oro’, una mirada a las mujeres más cultas de su época.
Huecco, sabor extremeño en la clausura
El sábado 23 de agosto será un momento de integración total de todas las culturas presentes en Montánchez. Habrá ruta infantil, un taller intergeneracional de meditación y mindfulness con degustación de té moruno, taller de acuarelas y taller de pasta de sal. El momento más esperado será la entrega de los galardones de la XXV edición de los Premios Literarios ‘Villa de Montánchez a cargo de la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez. El broche final lo pone Huecco a partir de las 22.30 horas en el Castillo con su peculiar fusión de rock, flamenco y ritmo latinos impregnados en mensaje social.
Domingo de raíces compartidas
Las actividades continúan el domingo 24 de agosto con un Escape Room de las tres culturas, la misa del emigrante y un pasacalles temático a cargo de Z Teatro, que sirve de colofón a la extensa programación.
Saluda del alcalde
Con enorme alegría damos la bienvenida a la XX edición de los Encuentros en Montánchez:Diálogo de Culturas, una cita que, tras veinte años de andadura, se ha consolidado como una de las celebraciones más singulares y enriquecedoras de nuestra tierra.
Llegar a la veintena no solo es una cifra; es el reflejo de un proyecto que ha sabido crecer con el tiempo, sembrando convivencia, memoria y cultura. Estos encuentros rinden homenaje al cristol de culturas que define la identidad de Montánchez, donde los ecos de los barrios árabes, judíos y cristianos siguen latiendo en nuestras calles, en nuestras tradiciones y en nuestra forma de convivir.
Durante estos días, Montánchez vuelve a abrir sus puertas al diálogo, a la música, a los sabores y a la historia compartida. Os invitamos a disfrutar, a aprender y, sobre todo, a celebrar juntos este legado común que nos une más allá del tiempo.
¡Que disfrutéis de la vigésima edición de los encuentros!
Joaquín Plana Flores.
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
- Nuevas evacuaciones por el fuego de Jarilla, 'totalmente descontrolado y en manos de la meteorología
- Situación crítica con ocho incendios activos en Extremadura: 'La mano del hombre está detrás
- El fuego de Casar afecta a viviendas y preocupa el avance del incendio de Aliseda
- El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados