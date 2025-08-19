‘Encuentros en Montánchez’ celebra dos décadas de éxito con el talento de Diego Valdivia, La Guardia y Huecco

Montánchez es un crisol de culturas y desde hace dos décadas recuerda a quienes se acercan a esta localidad que allí rezuman raíces cristianas, árabes y judías. Lo hace de la mano de un conocido festival lleno de magia y de corazón, que deja en los asistentes un poso de bienestar al sentirse protagonista de acontecimientos únicos en un recinto igualmente singular: El Castillo de Montánchez. En él, del miércoles 20 al sábado 24 de agosto se desarrolla un programa cultural con grandes artistas, en los que destaca La Guardia, Huecco, Diego Valdivia y la obra teatral Ellas de Oro.

Cartel de Encuentro en Montánchez, XX edición. / AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ

‘Encuentros en Montánchez-Diálogo de Culturas’ es el acertado nombre de una cita que cumple 20 años en esta edición y cuya efeméride se une también al cuarto de siglo de sus prestigiosísimos Premios Literarios ‘Villa de Montánchez’ y que este año están presididos por Tomás Martín Tamayo.

Las noches en Montánchez, archiconocida cuna del ibérico, son un remanso de armonía en verano. En el Castillo, además, en sus piedras la temperatura es perfecta para disfrutar de las propuestas de este año, que cuentan como galardonados al versátil y sorprendente Gato con Jotas y al actor extremeño Fernando Ramos.

Cultura andalusí

La programación se inicia el miércoles 20 de agosto centrada en la cultura andalusí. Habrá por la mañana talleres de aromas, cuentacuentos sobre las Mil y una Noches, murales colaborativos y un curioso taller de pintura de azulejos a cargo de Julia Galeano. Por la tarde, los artistas locales muestran lo mejor de su producción artística en una exposición abierta hasta el 24 de agosto.

El pianista Diego Valdivia. / EL PERIÓDICO

Diego Valdivia al piano abre fuego

La inauguración de la XX edición de los Encuentros en Montánchez será a las 21.30 horas y durante su desarrollo se entregarán los galardones a El Gato con Jotas y Fernando Ramos. El broche musical de la velada lo pondrá Diego Valdivia un maestro al piano, experto en fusión flamenca. Emoción a flor de piel.

La Guardia actúa el 21 de agosto en 'Encuentros en Montánchez' / EL PERIÓDICO

La Guardia, un clásico del pop ochentero

El jueves 21 de agosto la inspiración viene de mano de las raíces de Sefarad, presentes en el municipio. Talleres y cuentacuentos con el Golem como inspiración, cata de vino con maridaje árabe, judío y cristiano, talleres de cocina sin fronteras y de danza forman parte de la propuesta de la jornada. Como cada día una gran propuesta musical cierra la jornada en El Castillo. En este caso será La Guardia, una formación clave en el pop español de la década de los ochenta.

Un instante de 'Ellas son de Oro'. / EL PERIÓDICO

‘Ellas de Oro’, teatro con compromiso

El viernes 22 de agosto la huella cristiana es el eje temático. Ruta por las ermitas de la zona, talleres, cuentacuentos, mural colaborativo, un taller de cocina israelí, Harost y Hamantaschen forman parte de una propuesta que incluye a las siete y media la presentación del libro ‘Cuando te escribo’, de Leonardo Gascón. El teatro será quien llene con su magia la velada en el Castillo, con la obra ‘Ellas de Oro’, una mirada a las mujeres más cultas de su época.

El cantante extremeño Huecco. / Francis Villegas

Huecco, sabor extremeño en la clausura

El sábado 23 de agosto será un momento de integración total de todas las culturas presentes en Montánchez. Habrá ruta infantil, un taller intergeneracional de meditación y mindfulness con degustación de té moruno, taller de acuarelas y taller de pasta de sal. El momento más esperado será la entrega de los galardones de la XXV edición de los Premios Literarios ‘Villa de Montánchez a cargo de la Asociación Cultural Pueblo de Montánchez. El broche final lo pone Huecco a partir de las 22.30 horas en el Castillo con su peculiar fusión de rock, flamenco y ritmo latinos impregnados en mensaje social.

Domingo de raíces compartidas

Las actividades continúan el domingo 24 de agosto con un Escape Room de las tres culturas, la misa del emigrante y un pasacalles temático a cargo de Z Teatro, que sirve de colofón a la extensa programación.

Joaquín Plana, alcalde de Montánchez, en una pasada edición de los Encuentros. / AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ