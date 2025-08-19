Extremadura pide al Gobierno que se una a las gestiones europeas para la exención de los aranceles al corcho

La Junta de Extremadura ha solicitado oficialmente al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que refuerce las gestiones ante la Comisión Europea para lograr la exención de las tarifas arancelarias del 15 por ciento impuestas por Estados Unidos a productos como el corcho.

En una carta dirigida al ministro, el ejecutivo regional expone la "especial relevancia de esta cuestión para el sector corchero extremeño", donde la subfamilia 4504 (tapones de corcho aglomerado) es la más relevante, con 27,6 millones de euros en exportaciones a EEUU desde España, de los cuales aproximadamente 20 millones provienen de Extremadura. "Este producto es el principal generador de valor añadido dentro del sector", manifiesta la Junta en nota de prensa.

La preocupación surge tras la entrada en vigor de nuevas reglas comerciales el pasado 7 de agosto, "que aún no ofrecen garantías definitivas sobre la exclusión del corcho de dichas tarifas". Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea citadas en prensa económica portuguesa muestran un "firme compromiso para lograr dicha exención, dado que Estados Unidos depende casi totalmente de las importaciones en este ámbito".

Portugal ya ha iniciado gestiones

Por su parte, Portugal ya ha iniciado gestiones activas ante la Comisión Europea, mientras desde Extremadura no han recibido comunicación oficial por parte del Ministerio de que se hayan dado pasos al respecto, indica la Junta.

De esta forma, el Gobierno extremeño, en contacto directo con las empresas del sector, ha detectado esta oportunidad y ha instado al ministerio a intervenir para proteger un sector estratégico para la región.

Consciente de la importancia de este sector para España y en especial para Extremadura, solicita el apoyo institucional del ministerio para reforzar las gestiones ante la Comisión Europea, con el objetivo de aunar esfuerzos con Portugal y negociar la posible exención de estas tarifas para el corcho y sus derivados.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha explicado que se pide específicamente para el corcho porque "es un producto del que Estados Unidos depende casi exclusivamente de las importaciones para poder disponer de él".