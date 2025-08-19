La empresa alemana que fabrica gas natural verde en Miajadas continúa su plan de expansión en Extremadura

El secretario general de Economía, Víctor Píriz, ha visitado este martes las instalaciones de la start-up alemana Turn2X en el polígono industrial de Miajadas con el objetivo de ofrecer la ayuda de la Junta de Extremadura en cuanto a las necesidades de la empresa y su plan de expansión en la región. Turn2X, dedicada a la producción de gas natural verde, eligió Miajadas como ubicación estratégica por "las condiciones altamente competitivas que ofrece su polígono industrial", según recoge el Ejecutivo extremeño.

Entre los factores decisivos se encuentran la disponibilidad inmediata de suelo industrial a precios muy competitivos, la garantía de suministro eléctrico con la potencia requerida, la proximidad de recursos hídricos y la conexión directa con la red gasística, lo que permite evacuar el gas verde producido de forma eficiente.

Lucía Feijoo Viera

Metano renovable

La innovadora tecnología de Turn2X permite la generación de metano renovable mediante un proceso que combina la electrólisis del agua con la recombinación del hidrógeno obtenido con dióxido de carbono, lo que convierte a este proyecto en "un claro ejemplo de apuesta por la ciencia, la sostenibilidad y la economía circular".

Desde sus inicios, la estrategia Invest in Extremadura de la Junta ha acompañado a Turn2X en todas las fases del proyecto: desde la evaluación de ubicación y la toma de decisiones, hasta las gestiones administrativas y comerciales necesarias para su implantación. Actualmente sigue acompañando a la empresa a través de sus servicios de Aftercare, orientados al seguimiento de su actividad y al asesoramiento estratégico para su crecimiento en la región.

"Turn2X fue la primera electrolizadora en establecerse en Extremadura y la segunda en España, situando a la región como un referente en el desarrollo de tecnologías vinculadas a las energías renovables", indica la Consejería de Economía.