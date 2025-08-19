El "monstruo" de Jarilla: qué son y cómo se retroalimentan los incendios de sexta generación

"El patrón se repite cada día: Va languideciendo, amanece adormecido, pero a media mañana levanta el pirocúmulo y comienza a devorarlo todo a su paso". Los fuegos de gran intensidad como del de Jarilla son lo que los expertos llaman "incendios de sexta generación", un fenómeno con vida propia que es capaz de interactuar con la atmósfera y generar las condiciones idóneas para retroalimentarse y seguir creciendo. Paco Castañares, exdirector general de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (Aefor) lo ha bautizado en sus redes sociales como "el monstruo".

Toni Gudiel

Va camino de recordarse como uno de los peores incendios de la historia reciente de Extremadura: tras una semana ardiendo, ha calcinado 15.500 hectáreas en un radio de 155 kilómetros de perímetro, superando incluso al que se desató en julio de 2005 en las comarcas de Villuercas y Los Ibores, que se tragó 12.000 hectáreas y obligó a evacuar a mil personas. Estos megaincendios, que exceden la capacidad de control de los medios de extinción, serán cada vez más frecuentes por el calentamiento global y las olas de calor, las sequías recurrentes y severas y la acumulación de combustible en los montes debido al abandono de las prácticas agroganaderas tradicionales y la despoblación.

Fuegos con vida propia

Castañares explica que los fuegos de sexta generación tienen la capacidad de interactuar con la atmósfera multiplicando tanto la intensidad del fuego y el calor como la velocidad de propagación: "entre 500 y 600 hectáreas por hora, como hemos visto en Ourense", afirma. El calor intenso genera pirocúmulos: grandes nubes que se forman a medida que el aire caliente sube y arrastra humedad, humo y partículas en suspensión. Cuando este aire alcanza capas más frías de la atmósfera, se condensa y forma una nube que puede generar sus propios rayos, vientos de hasta 240 kilómetros por hora e incluso lluvias que no llegan al suelo pero que pueden causar nuevos focos en zonas alejadas del fuego original.

Pirocúmulo del incendio de Jarilla visto desde Hervás. / CARLOS GIL

El incendio de Jarilla exhibe sus pirocúmulos, según el experto, todos los días en un patrón que se ha venido repitiendo durante la última semana: entre las 11.00/11.30 y las 20.00/20.30 horas. Después "comienza a correr y devora gran cantidad de hectáreas". "Los sistemas de extinción se ven superados y en su empeño por dominar la situación, colapsan. Entonces no queda más remedio que pasar a la defensiva, ampliar los perímetros de confinamiento y replantear estrategias", explica Castañares. A modo de ejemplo, un dato: "por mucha agua que le heche el avión más grande, no le hace ni cosquillas a las llamas, porque a 1.200 grados, se evapora antes".

Ventanas de oportunidad

¿Qué pueden hacer los equipos de extinción ante un monstruo de esta magnitud? "Aprovechar las ventanas de oportunidad". Y según el experto, la primera para el incendio de Jarilla será este martes: las condiciones meteorológicas acompañan y se va a desplegar sobre el terreno el mayor dispositivo de extinción, con la presencia de hasta 25 medios aéreos.

Imágenes del incendio de Jarilla, que ha calcinado ya 15.464 hectáreas / Delegación del Gobierno en Extremadura

"Durante esta noche habrá una recuperación significativa de la humedad en las zonas incendiadas de la península, que llegará al cien por cien en las zonas del noroeste. Esto permitirá ir cerrando los perímetros de cada uno de los incendios importantes", afirma Castañares.

En el caso del incendio de Jarilla, las humedades relativas en las zonas del incendio superarán el 90% a las 7 de la mañana, lo que ofrecerá una clara ventana de oportunidad para estabilizarlo. "Es imprescindible que los medios aéreos disponibles estén trabajando desde la primera luz del día. Estamos ante la primera ventana de oportunidad que nos da el incendio en una semana y hay que aprovecharla", concluye.