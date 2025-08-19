Así ha sido la visita de Pedro Sánchez a la 'zona zero' del incendio de Jarilla

Son las doce del mediodía en el Puesto de Mando Avanzado instalado entre La Granja y Aldeanueva del Camino por el incendio de Jarilla. El Valle del Ambroz sigue cubierto por una densa capa de humo causado por el fuego, que no deja de avanzar hacia Castilla y León arrasando a su paso más de 15.500 hectáreas. Los hidroaviones y helicópteros trabajan sin descanso al mismo tiempo que otros centenares de efectivos. Mientras tanto, una multitud de periodistas y agentes de distintos cuerpos aguardan la llegada de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su visita a la «zona cero» de una de las mayores catástrofes medioambientales sufridas en Extremadura.

Unos 15 minutos antes de la hora prevista, sobre las doce y media, aparece un convoy compuesto por hasta una decena de vehículos que traslada a Sánchez hasta el lugar donde trabaja el operativo acompañado de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura. Allí le esperan autoridades como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (que había llegado antes), la presidenta de la Junta, María Guardiola, consejeros como Abel Bautista o Paco Ramírez, los mandatarios provinciales, Miguel Ángel Morales y Raquel del Puerto, o el presidente del PSOE provincial, Álvaro Sánchez Cotrina.

Tras un breve saludo a ellos, y a los alcaldes y alcaldesas de las áreas calcinadas por los incendios, Sánchez conoce las instalaciones del Plan Infoex, la UME, Guardia Civil, Cruz Roja y el módulo donde se celebran las reuniones del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) y comienzan las intervenciones por el incendio. En primer lugar, el turno fue para María Guardiola.

Lucía Feijoo Viera

Unidad y coordinación

La presidenta extremeña destacó la «unidad, cooperación y coordinación» de las administraciones en la gestión de la emergencia causada por los incendios y solicitó una mayor flexibilidad normativa y más inversión en prevención para proteger el campo. Subrayó que la emergencia «ha sobrepasado la capacidad de cualquier comunidad» y defendió la necesidad de invertir más en prevención, así como de replantearse el «freno legislativo que muchas veces impide gestionar el medio rural con sentido común. La normativa es rígida y la debemos flexibilizar», dijo.

Guardiola recordó que, desde su llegada al gobierno, se ha incrementado la inversión en prevención y se han mejorado las condiciones laborales de los bomberos forestales. Así, apuntó que «tenemos mil bomberos forestales que están haciendo un trabajo impecable».

Por último, agradeció a todos los profesionales y voluntarios que han trabajado en primera línea, como los bomberos del Infoex, voluntarios, la UME, las BRIF, el Ejército, el Sepei, Cepei, agentes del medio natural, 112 Extremadura, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, Policía Local, psicólogas, trabajadoras sociales y del Servicio Extremeño de Salud. De igual forma, hizo lo propio con las comunidades autónomas y países que les han aportado medios y con los alcaldes de la zona.

Tras finalizar Guardiola, Pedro Sánchez inició su comparecencia ante los medios con el anuncio de que el próximo martes se declarará como zona catastrófica todos los terrenos calcinados en el país, entre ellos las 35.000 hectáreas arrasadas en Extremadura. «Demostramos de esta forma el compromiso del Gobierno para afrontar la tarea de la reconstrucción una vez que se extingan los incendios y se conozca el impacto económico en los vecinos de los terriotios afectados», indicó.

Así ha sido la visita de Pedro Sánchez a las zonas afectadas por el incendio de Jarilla / Delegación del Gobierno en Extremadura

Pacto de Estado contra la emergencia climática

Además, precisó que a principios de septiembre planteará a la comunidad científica, empresarios, sindicatos, instituciones autonómicas, municipales y provinciales, y al conjunto de la sociedad la creación del Pacto de Estado contra la emergencia climática, que ya fue anunciado el pasado fin de semana en la visita a los incendios forestales que asolan León y Ourense. «La Aemet señala que la ola de calor está llegando a su fin. Hemos pasado 16 días conviviendo con ella y se ha convertido en la más larga desde que tenemos datos. Con independencia de cuál sea la causa de los incendios, la emergencia se está agravando. Este pacto comprometerá a todas las instituciones. Vamos a redimensionar nuestra capacidad. Tendremos más medios de respuesta, y también de prevención. Pero las competencias están delimitadas y son claras», concluyó.

Cuando Pedro Sánchez partió hacia el área afectada por el incendio, Guardiola convocó una rápida intervención ante los medios para responder preguntas. Al ser cuestionada por los medios aportados por el Gobierno, incidió en su agradecimiento, pero reiteró que «no han llegado a tiempo». Sobre el futuro Pacto de Estado planteado, dijo que «estamos un poquito cansados de que, en medio de una crisis y del sufrimiento de las familias, vengamos con estas cosas». Sin embargo, la Junta no dudará en apoyarlo «si supone un aumento de recursos para prevención de incendios y una mayor ayuda a las comunidades autónomas para seguir trabajando en esta línea. Entonces, nuestro Gobierno sí trabajará de la mano con el resto del país, por el bien de nuestros campos y ganaderos, que son quienes trabajan el monte». Por último, volvió a remarcar que «en ningún momento se planteó la declaración del nivel 3 de peligrosidad porque no hemos tenido ningún problema de gestión, sino de falta de medios».