El incendio de Jarilla cumple una semana

Los vecinos de Rebollar regresan a sus casas y solo siguen evacuadas viviendas aisladas de la zona

Han pasado tres días fuera del municipio, la mayoría en residencias de familiares, ya que solo 35 personas se han instalado en el pabellón de Plasencia habilitado en los últimos días

Desde que comenzara el incendio han sido desalojados en distintos momentos cinco municipios y otros cinco han estado confinados

Evacuados llegando al pabellón de Plasencia, en los últimos días. / Jorge Valiente

Guadalupe Moral

Los vecinos de Rebollar ya pueden volver a sus casas tres días después de que fueran desalojados de su municipio. La medida se ha tomado durante la reunión del CECOPI de este mediodía y ha sido comunicada por el consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista.

De esta forma, en la tarde de este martes no hay ningún pueblo completo desalojado y solo permanecen evacuadas las viviendas de la zona periurbana de Hervás (Horcajo, El Orillar, La Manguilla y el Cabezo) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. No obstante, Bautista advertía esta mañana que no se descartan nuevas medidas en otras poblaciones, que dependerán en todo caso de la evolución del fuego y del humo.

Desde el sábado por la noche

Fue la noche del pasado sábado, a las 21.45 horas del 16 de agosto, cuando los vecinos recibían el mensaje de alerta del 112 que informaba de la orden de evacuación de Rebollar, de unos 200 habitantes (aunque la población es mayor en verano), ante la cercanía de las llamas al municipio. De hecho, durante algunas horas se ha temido que el fuego pudiese entrar en el casco urbano y en los cultivos, pero afortunadamente no ha llegado a tocar el asfalto del pueblo.

Fueron derivados al polideportivo de Plasencia, denominado la Bombonera, a los que al día siguiente se sumaron también los vecinos de Gargantilla, que han estado evacuados hasta este pasado lunes también junto a los residentes de las casas diseminadas de la zona.

Solo 35 alojados en la Bombonera

No obstante, son muy pocos los que finalmente han utilizado los recursos dispuestos en la ciudad placentina. Según Bautista, esta mañana permanecían unas 500 personas evacuadas, pero solo 35 estaban alojadas en la Bombonera. La mayoría han pasado estos días en casas de amigos y familiares.

Por ahora no hay ningún pueblo completo desalojado ni confinado, pero han sido cinco los afectados por las distintas medidas desde el pasado martes. En concreto, han sido evacuados estos días Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla, además de las personas vulnerables de Segura de Toro, y confinadas otras cinco poblaciones: Cabezabellosa, Casas del Monte, Segura de Toro, Hervás, Oliva de Plasencia.

