Nueva agresión a una médico en Extremadura: "Vete a tu puto país, te vamos a investigar"

Nuevo ataque al personal sanitario en Extremadura, en este caso durante la celebración de las fiestas de Villanueva de la Sierra. Una facultativa del Punto de Atención Continuada (PAC) ha recibido "de forma reincidente" insultos racistas, amenazas y coacciones por negarse a recetar a un paciente el tratamiento solicitado por sus acompañantes. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo 10 de agosto, en una consulta de urgencias, y desde entonces la víctima permanece de baja psicológica.

La agresión se ha denunciado ante la Guardia Civil y también el Servicio Extremeño de Salud (SES) "se opone rotundamente y condena estos hechos, así como cualquier forma de agresión hacia los profesionales de ámbito sanitario". "El Área de Salud de Plasencia ha puesto a disposición de la médico a su profesional guía de referencia para asesoramiento jurídico y psicológico y acompañamiento de cualquier otra índole que precise", detallan desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Jorge Valiente

Consulta de urgencias

Los hechos ocurrieron durante la celebración de las fiestas de agosto del municipio cacereño. En la madrugada del domingo 10 de agosto, el paciente acudió a la consulta de urgencias acompañado de su hermana y una amiga, ambas en estado de embriaguez. Ante la negativa de la doctora a recetar el tratamiento solicitado, comenzaron a agredir verbalmente a la sanitaria con insultos racistas, coacciones y amedrentamiento.

Fue necesaria incluso la intervención de los técnicos ante el comportamiento agresivo y reincidente de las agresoras, que tras ser expulsadas del centro de salud volvieron hasta en tres ocasiones. A día de hoy la víctima permanece de baja psicológica y según ha podido saber este diario, ha presentado la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. La Consejería de Salud confirma los hechos y condena la agresión. Señala además que ha puesto todos sus recursos a disposición de la doctora agredida.

Cada vez más casos

Se están poniendo más medios, pero la violencia hacia el personal sanitario lejos de cesar sigue incrementándose en Extremadura. Con 38 casos denunciados durante 2024, la violencia contra estos profesionales ha crecido un 40,7% en solo un año en la región, que alcanza la tasa más elevada de España y dobla la media nacional (5,8 agresiones por cada mil colegiados extremeños frente a 2,71 en el conjunto del país). Y solo en los cuatro primeros meses de 2025 la cifra ha escalado hasta las 72, lo que supone una media de 18 casos mensuales.

La mayor visibilidad y conciencia social sobre esta problemática también está haciendo aflorar ahora muchos de los casos que antes se quedaban ocultos, aunque sigue habiendo situaciones que no salen de las consultas de los profesionales sanitarios principalmente por miedo. La mayoría, como esta de Villanueva de la Sierra, suelen ser agresiones verbales (las físicas suponen aproximadamente un 20% de los casos) que se dan en la Atención Primaria, donde el trato con el paciente es más frecuente y cercano y el profesional médico está prácticamente solo en su consulta. Aunque el porcentaje es similar, el 52,6% de los sanitarios agredidos en 2024 fueron mujeres, frente al 47,4% de hombres; y casi un 30% del total tenía menos de 35 años de edad.

Botón del pánico

Para hacer frente a esta problemática, la Consejería de Salud ha elaborado una guía junto a las fuerzas de seguridad para ayudar tanto a los profesionales guía o referentes de cada área de salud como al resto para que sepan a afrontar estos casos y ofrecerles estrategias de prevención.

Desde la Junta de Extremadura también ha puesto en marcha el llamado botón del pánico en los centros de salud. Aunque todavía no está operativo en buena parte de la comunidad, se están dando los pasos necesarios para su activación efectiva. No es un botón como tal, sino un sistema que se instala en los ordenadores y pulsando una combinación de teclas se activa un aviso de socorro de una forma discreta y que llega a los profesionales de las consultas colindantes para que puedan ofrecer un primer auxilio al compañero agredido. Al mismo tiempo, ese aviso también llega a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que se personen en el menor tiempo posible en el centro de salud para socorrer al sanitario.

Hasta 6 meses de cárcel

A todo ello hay que sumar una nueva instrucción que ha dictado la Fiscalía de Extremadura sobre el delito de atentado en el ámbito sanitario tras mantener varios encuentros con sindicatos y colegios profesionales de médicos y enfermeros. Con el nuevo documento se dan pautas claras a los fiscales extremeños para que estén más vigilantes ante estos ataques y hagan un seguimiento a los casos.

En ocasiones, por múltiples factores, no se está teniendo en cuenta la consideración de que el personal sanitario tiene calidad de autoridad o funcionario público, lo que supone un agravamiento de los hechos: penas de prisión de entre seis meses y tres años de cárcel, además de otras accesorias como alejamientos o incomunicaciones.