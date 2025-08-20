Luz verde ambiental a una fábrica de harina de insectos en Trujillo

La Junta de Extremadura ha otorgado la autorización ambiental favorable a una fábrica de harina de insectos en Trujillo con una capacidad de producción de 4,4 toneladas al año. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, que ha emitido una serie de recomendaciones a seguir en cuanto al desecho de residuos, así como los requisitos que debe cumplir el molino, con filtro de mangas y aspiración.

El proyecto está promovido por la empresa Ganadería C. V. y consiste en la instalación de una granja de insectos Tenbrio Molitor, popularmente conocido como gusano de la harina, para la producción de harinas, aceites y larvas vivas o congeladas destinadas a alimentación animal. En Europa, el uso de harina de insecto procedente de siete especies concretas (moscas y gusano de la harina, principalmente) está permitido desde el año 2017 en la acuicultura.

Sacrificio mediante congelación

La explotación se ubicará en el polígono 3, parcela 2 del término municipal de Trujillo, con una superficie de 294,5 hectáreas. La capacidad de producción será de 9.600 Kilos de larvas al año, de las que se producirán 2.211 Kg/ año de harinas, 1.244 Kg/ año de aceites y 960 Kg/ año de larvas vivas o congeladas. La instalación dispondrá de dos naves de cría y crecimiento de 95 metros cuadrados, una nave almacén y limpieza de 87 metros y una nave de procesado de 112 metros cuadrados.

Lucía Feijoo Viera

La fábrica desarrollará la cría y el crecimiento de los insectos, el sacrificio mediante congelación, el secado, la molienda y el encasado. Respecto a la maquinaria, se prevé la necesidad de dos máquinas criba, un congelador, un horno, un molino, una envasadora y dos máquinas de frío, que en total sumarán una potencia de 25 kilowatios.