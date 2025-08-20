CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por valor de 20 millones de euros para los afectados por los incendios de Extremadura

CaixaBank ha habilitadoun plan extraordinario de medidas de apoyo por valor de 20 millones de euros para los damnificados por el incendio forestal de Jarilla, en Cáceres, que está afectando desde hace días a las comarcas de El Rebollar, la zona periurbana de Hervás, Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. El incendio ha causado dañosen más de 15.000 hectáreas de zonas forestales y ha afectado también a algunas explotaciones agrícolas y ganaderas, así como a bienes y enseres personales.

La Dirección Territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura ha trabajado en las últimas horas para la activación de este plan extraordinario ypara que los afectados por esta situación puedan beneficiarse de estas ayudas que ya están disponibles a través de las oficinas de la red de CaixaBank en Extremadura.

"En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios, que afectan a numerosas zonas de Extremadura. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles", ha asegurado el director territorial de CaixaBank en la comunidad, Juan Luis Vidal.

Anticipo de indemnizaciones y financiación para la recuperación

La primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras, para facilitara las familias y negocios que puedan verse afectados al rápido acceso de las compensaciones.

La segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario, y está destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.