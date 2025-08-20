Incendios forestales
Reabren la A-5 después de varias horas cortada por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial
La Guardia Civil ha habilitado un desvío provisional en el punto kilométrico 294 sentido Madrid y en el 287 sentido Badajoz
La Guardia Civil ha cortado la A-5, en ambos sentidos, por el incendio de pastos declarado de nivel 1 por cercanía a casas aisladas y a carreteras en Escurial (Cáceres).
La Benemérita ha habilitado un desvío provisional en el punto kilométrico 294 sentido Madrid y en el 287 sentido Badajoz.
En estos momentos intervienen en el fuego 4 unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, 2 agentes del medio natural y un técnico, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
Otro incendio en Zalamea
El plan Infoex había activado el nivel 1 por otro fuego en Zalamea de la Serena a las 13.00 horas, que ya está controlado. En el lugar permanecen 4 unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y un técnico.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
- El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
- Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
- El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
- El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
- Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
- Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche
- Alcaldesa de Hervás: 'De madrugada no pensábamos que el fuego fuese a evolucionar de manera tan negativa