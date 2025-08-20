Reabren la A-5 después de varias horas cortada por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial

La Guardia Civil ha cortado la A-5, en ambos sentidos, por el incendio de pastos declarado de nivel 1 por cercanía a casas aisladas y a carreteras en Escurial (Cáceres).

La Benemérita ha habilitado un desvío provisional en el punto kilométrico 294 sentido Madrid y en el 287 sentido Badajoz.

En estos momentos intervienen en el fuego 4 unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, 2 agentes del medio natural y un técnico, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Otro incendio en Zalamea

El plan Infoex había activado el nivel 1 por otro fuego en Zalamea de la Serena a las 13.00 horas, que ya está controlado. En el lugar permanecen 4 unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y un técnico.