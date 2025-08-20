Incendios forestales

Reabren la A-5 después de varias horas cortada por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial

La Guardia Civil ha habilitado un desvío provisional en el punto kilométrico 294 sentido Madrid y en el 287 sentido Badajoz

Vídeo | Cortan la A-5 por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial

Vídeo | Cortan la A-5 por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial

Guardia Civil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Guardia Civil ha cortado la A-5, en ambos sentidos, por el incendio de pastos declarado de nivel 1 por cercanía a casas aisladas y a carreteras en Escurial (Cáceres).

La Benemérita ha habilitado un desvío provisional en el punto kilométrico 294 sentido Madrid y en el 287 sentido Badajoz.

En estos momentos intervienen en el fuego 4 unidades de bomberos forestales, un medio aéreo, 2 agentes del medio natural y un técnico, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Noticias relacionadas y más

Otro incendio en Zalamea

El plan Infoex había activado el nivel 1 por otro fuego en Zalamea de la Serena a las 13.00 horas, que ya está controlado. En el lugar permanecen 4 unidades de bomberos forestales, un agente del medio natural y un técnico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
  2. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  3. Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
  4. El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
  5. El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
  6. Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
  7. Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche
  8. Alcaldesa de Hervás: 'De madrugada no pensábamos que el fuego fuese a evolucionar de manera tan negativa

Reabren la A-5 después de varias horas cortada por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial

Reabren la A-5 después de varias horas cortada por un incendio de pastos declarado de nivel 1 en Escurial

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

Extremadura garantiza el cobro de la PAC a los agricultores afectados por los incendios

Extremadura garantiza el cobro de la PAC a los agricultores afectados por los incendios

"Noche complicada" en el incendio de Jarilla: el fuego avanza a un ritmo más lento, pero sigue sin control en Jerte y Hervás

"Noche complicada" en el incendio de Jarilla: el fuego avanza a un ritmo más lento, pero sigue sin control en Jerte y Hervás

Una finca de bodas de Toledo se ofrece a acoger animales: "Se están quemando rebaños enteros"

Una finca de bodas de Toledo se ofrece a acoger animales: "Se están quemando rebaños enteros"

CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por valor de 20 millones de euros para los afectados por los incendios de Extremadura

CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por valor de 20 millones de euros para los afectados por los incendios de Extremadura

Incendio de Jarilla, en directo | Vecinos de La Garganta, en prealerta de evacuación, comienzan a sacar a su ganado de la zona

Incendio de Jarilla, en directo | Vecinos de La Garganta, en prealerta de evacuación, comienzan a sacar a su ganado de la zona

Luz verde ambiental a una fábrica de harina de insectos en Trujillo

Luz verde ambiental a una fábrica de harina de insectos en Trujillo
Tracking Pixel Contents