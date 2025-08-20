Incendio de Jarilla, en directo | Dos focos lideran el avance del fuego hacia el Jerte y Salamanca, con 500 efectivos trabajando en la zona

Ya son 15.600 hectáreas quemadas en un radio de 164 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

El incendio tiene dos focos principales, uno que se dirige hacia el norte (Salamanca) y otro hacia el Jerte y Tornavacas. Los vecinos de Rebollar ya pueden volver a sus casas, mientras que los de la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Sandra Pérez 500 efectivos en la zona En estos momentos, 500 efectivos trabajan en tareas de extinción: 24 unidades de bomberos forestales, 26 medios aéreos, 7 equipos de maquinaria pesada, 6 agentes, 6 técnicos, medios de la Diputación de Cáceres, militares de la UME, Miteco, agentes de la Gurdia Civil, y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Además, intervienen también efectivos de otras seis comunidades autónomas y bomberos de Eslovaquia Alemania.

Próxima actualización El consejero de Presidencia, Abel Bautista, dará la última actualización del incendio tras la reunión del CECOPI, alrededor de las 10:45 horas.

Sandra Pérez Noveno día Se cumplen nueve días desde que comenzó el incendio de Jarilla (posiblemente a causa de un rayo). El fuego continúa activo especialmente en dos focos, uno que se dirige hacia el norte (Salamanca) y otro hacia Jerte y Tornavacas, zona que más preocupaba en el día de ayer. Las hectáreas arrasadas ascienden a 15.600 en un radio de 164 kilómetros y aunque ya no hay pueblos confinados, todavía están evacuados los residentes de las 80 casas de la zona periurbana de Hervás y de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. El incendio desde la zona del Jerte. / Paco Castañares vía X

El Ayuntamiento de Hervás pide calma Comunicado del ayuntamiento: "Nos informan que la situación de Hervás es igual a la esta mañana es decir las zonas de extrarradio los vecinos siguen sin poder ir a sus viviendas, hasta nuevo aviso, rogándoles respeten la normativa. Se está actuando sobre la zona de Pinajarro, haciendo quemas controladas como contrafuegos. Toda la noche se estará trabajando vigilada con medios y personal terrestre y vigilada con drones. Rogamos tranquilidad a la población".

Se mantiene evacuada zona periurbana de Hervás La Mancomunidad del Valle del Ambroz actualiza la situación del incendio: "El Valle del Ambroz actualmente esta limpio aunque siguen haciendo trabajos en la pista Heidi, estan realizando quemas en el Pinajarro, hay algunas lenguas en esta ubicación que se estarán controlando durante la noche. Se mantiene evacuada zona periurbana de Hervás. Las temperaturas mínimas serán de 15 grados y máximas de 30, tendremos rachas de viento hasta de 50 kilómetros horas. Mañana habrá en vuelo un total de 20 medios aéreos".

"No voy a soltar la mano de quienes más lo necesitan" "No voy a soltar la mano de quienes más lo necesitan" es la declaración de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, en sus redes sociales.