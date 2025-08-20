En Directo

Incendio de Jarilla, en directo | Dos focos lideran el avance del fuego hacia el Jerte y Salamanca, con 500 efectivos trabajando en la zona

No hay pueblos confinados, pero continúan evacuados algunos vecinos de casas aisladas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará el próximo martes zona catastrófica las áreas quemadas

El fuego de Jarilla.

El fuego de Jarilla. / Carlos Gil

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Sandra Pérez

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo

Ya son 15.600 hectáreas quemadas en un radio de 164 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

El incendio tiene dos focos principales, uno que se dirige hacia el norte (Salamanca) y otro hacia el Jerte y Tornavacas. Los vecinos de Rebollar ya pueden volver a sus casas, mientras que los de la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y de las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados.

Noticias relacionadas y más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

TEMAS

