El frente político se reactiva en Extremadura: ¿Prevención de incendios o tauromaquia?

Superada la crisis política por la falta de medios para atajar el incendio de Jarilla, la polémica se reactiva en Extremadura a cuenta de la gestión forestal y la inversión en labores de prevención. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, prendió la mecha al criticar que la presidenta de la Junta, María Guardiola, solicitara refuerzos estatales "sin ponerse colorada" cuando con fondos autonómicos se dedican 82.000 euros a protección y defensa contra incendios y 489.000 a la tauromaquia. "Las prioridades el PP las tiene claras: perdonar impuestos a los ricos y subvencionar más a los toreros que a los bomberos", escribía.

El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, lo negó de forma tajante, pero desde entonces las redes sociales echan humo con un carrusel de críticas, acusaciones y "bulos" que ahora la propia Junta de Extremadura desmiente, también al calor de la polémica generada a nivel nacional por este asunto. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha confirmado a Efe Verifica que este año hay consignada una inversión de 68,2 millones de euros en prevención de incendios forestales, frente a 462.000 euros a partidas relacionadas con la tauromaquia. De estos casi 70 millones, 27 son para acciones preventivas y 41,2 millones para obras forestales.

Polémica en redes sociales

Tras el tuit de Irene de Miguel, fue el turno de la diputada socialista Soraya Vega, que quiso puntualizar que el incremento de un 17% en la inversión dedicada a prevención de incendios en Extremadura de la que daba cuenta La Sexta era fruto de la gestión del PSOE, ya que se correspondía al año 2022. "Nos alegra que el PP se sienta cómodo con la herencia socialista. Ahora solo tienen que igualarla y apagar los incendios. E infórmense".

Vega respondía así al presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, que rápidamente contrarrestó con los datos actualizados del periodo 2022-2025. "En solo dos años el presupuesto en esa partida se ha incrementado en más de 10 millones de euros, lo que representa un 17,32%. Mentiras ninguna, y por mi parte asunto cerrado que ya cansamos al personal, pero tampoco nos pueden hacer comulgar con ruedas de molino. Ánimo a todos los que están dando su cara en el fuego, a todos los medios de extinción y a todas las personas afectadas", escribía Naharro.

Sánchez Juliá remataba con un nuevo tuit de respuesta al PSOE con un gráfico en el que tacha de falsas las afirmaciones y confirma las cifras facilitadas por la Junta de Extremadura. Pero los socialistas aseguran que esas cifras son "fake", ya que de esos 69 millones apenas se han ejecutado 19, un 27%.

"Espero no tener que volver a escuchar a nadie del PP decir que vivimos en un infierno fiscal después de constatar que necesitamos muchos más recursos para la prevención, para la extinción y ahora mismo para los afectados que no saben cómo van a poder levantarse de este golpe", volvía a escribir Irene de Miguel para zanjar la polémica.

"Verano complicado"

En Extremadura, la gestión de los montes y los incendios forestales es competencia de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, que ya trabajaba con la previsión de enfrentarse a un verano «complicado» debido a la notable proliferación de materia vegetal en los montes. La época de peligro alto se extiende del 1 de junio al 15 de octubre, periodo en el que casi mil efectivos, 250 vehículos y 12 medios aéreos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) están preparados día y noche para hacer frente a las llamas desde un centenar de bases.

Carlos Gil

El fuego se configura actualmente como una de las principales amenazas del territorio extremeño: el 70% de la superficie de la comunidad corresponde a uso forestal y esto, unido al progresivo abandono de las prácticas agroganaderas tradicionales y los efectos del cambio climático generan el cóctel perfecto para que la naturaleza arda si se prende mecha. El director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón, asegura que Extremadura nunca ha invertido tanto en prevención de incendios como ahora, pero aún así este invierno reconocía que no era suficiente.

«Hay que intentar invertir en prevención bastante más porque por muchos medios que se tengan, vamos a ser incapaces de apagar los grandes incendios», advertía en una entrevista con este diario. Las políticas en este sentido se centran en reducir la carga de combustible forestal en el bosque a través de cortafuegos y quemas prescritas, el fomento del pastoreo extensivo, la resinación o la recogida de setas. Un ejemplo de ello es el proyecto de restauración Mosaico, que nació en respuesta al gran incendio que asoló la Sierra de Gata en 2015, y que ahora se quiere recuperar para esta comarca y también La Vera, en colaboración con la Universidad de Extremadura (Uex).

Falta de medios

En cuanto a la falta de medios, el debate en Extremadura se ha centrado sobre todo en las condiciones laborales de los efectivos del Infoex. Tras varios meses de protestas, finalmente la Junta de Extremadura aprobaba en el mes de junio el nuevo Plan de Recursos Humanos, suscrito con los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEX, que incluye una inversión cercana a los seis millones de euros en los próximos tres años en nuevos pluses y complementos. El Ejecutivo autonómico asegura además que en los últimos meses se han incorporado nuevos camiones, vehículos todoterreno y maquinaria pesada por varios millones de euros.