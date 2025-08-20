Catástrofe medioambiental
Una finca de bodas de Toledo se ofrece a acoger animales: "Se están quemando rebaños enteros"
Su propietario ha lanzado la oferta por redes sociales y asegura que ya ha recibido llamadas de Ávila y Extremadura para acoger vacas o caballos
La finca Complejo Valdepusa, situada en San Martín de Pusa (Toledo) ha hecho una oferta a través de sus redes sociales para acoger a los animales afectados por los incendios que afectan a todo el país. Según explica a Efe el propietario de la finca, Gonzalo Vázquez, el complejo cuenta con 200 hectáreas cercadas, pilas de agua y ocho corrales donde se pueden alojar decenas de animales, además de "buenos accesos" para que entren camiones con ganado.
El Complejo Valdepusa es, en la actualidad, un espacio con varias casas rurales y en el que se celebran bodas, aunque hasta 2008 era una finca ganadera y también se dedica a la agricultura, con olivos, almendros y teníamos viñedo. La finca tiene, por lo que señala Vázquez, experiencia en acoger ganado, por lo que han decidido poner a disposición de los afectados sus terrenos "con refugio y cuidados" mientras los animales lo necesiten. "Se están quemando rebaños enteros", lamenta.
Llamadas desde Extremadura
Según cuenta, hasta el momento le ha llamado "bastante gente" para interesarse por la iniciativa, procedentes de Ávila o Extremadura y para acoger vacas o caballos. "Están viendo que le está llegando el fuego y no saben qué hacer con los animales, porque evidentemente, si el fuego llega, se los van a quemar vivos", advierte.
Ya son 16.000 hectáreas quemadas en un radio de 160 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo. Tras una noche "muy complicada" en la que el viento ha potenciado la "virulencia" del fuego, preocupan las zonas de Hervás y Jerte, las dos líneas de defensa en las que se trabaja hoy, explica el consejero de Presidencia, Abel Bautista.
La Garganta, en el punto de mira
Se mantiene desalojada la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados. No se descartan nuevas evacuaciones y confinamientos a lo largo del día.
El municipio ahora en el punto de mira es La Garganta, cuyos ganaderos han comenzado ya a mover ganado ante la prealerta de la Junta. No obstante, el ayuntamiento de la localidad llama a la calma y a confiar en los efectivos desplegados sobre el terreno.
