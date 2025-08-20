Posibles restricciones a la navegación en el embalse Gabriel y Galán por el incendio de Jarilla

Extremadura sigue luchando contra el fuego. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) informa de posibles restricciones a la navegación en el embalse de Gabriel y Galán para facilitar la labor de los medios aéreos desplegados sobre el incendio de Jarilla. Según informa el organismo de cuenca, los aviones anfibio están realizando este miércoles sus cargas en este embalse y el de Jerte, por lo que se recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En la jornada de este miércoles, 500 efectivos trabajan en tareas de extinción: 24 unidades de bomberos forestales, 26 medios aéreos, 7 equipos de maquinaria pesada, 6 agentes, 6 técnicos, medios de la Diputación de Cáceres, militares de la UME, Miteco, agentes de la Guardia Civil, y efectivos de Cruz Roja y Protección Civil. Además, intervienen también efectivos de otras seis comunidades autónomas y bomberos de Eslovaquia Alemania.

Carlos Gil

Piscinas naturales cerradas

Junto a los embalses, también las piscinas naturales que abundan en esta zona de Extremadura se están convirtiendo en puntos estratégicos para la recogida de agua por parte de helicópteros e hidroaviones. En Jerte, el Ayuntamiento ha decidido cerrar la piscina natural del río al baño, ya que durante toda la mañana los medios aéreos han estado cargando agua en este punto. La localidad no corre peligro, aunque las llamas se encuentran a pocos kilómetros del núcleo urbano. Por motivos de seguridad, se han cortado algunas carreteras cercanas.

En Tornavacas también se ha prohibido el baño en las piscinas naturales debido a que los helicópteros recargan agua en la zona para sofocar el incendio. Las autoridades insisten en no acceder a las piscinas naturales ni acercarse a los puntos de recogida de agua, para garantizar la seguridad.

Ya son 16.000 hectáreas quemadas en un radio de 160 kilómetros en el incendio de Jarilla, que es ya el mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo. Tras una noche "muy complicada" en la que el viento ha potenciado la "virulencia" del fuego, preocupan las zonas de Hervás y Jerte, las dos líneas de defensa en las que se trabaja hoy, explica el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

"Noche complicada"

Se mantiene desalojada la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados. No se descartan nuevas evacuaciones y confinamientos a lo largo del día, con la mirada puesta sobre todo en La Garganta.

"La noche ha sido muy complicada, incluso de gravedad para determinados trabajos en algunos sectores", donde los profesionales "lo han pasado mal" y "podría haber ocurrido algo pero afortunadamente no lo ha hecho", aseguró Bautista tras la reunión del CECOPI esta mañana. Las condiciones meteorológicas de viento han potenciado la virulencia de las llamas, "algo que no se esperaba esta noche", especialmente en la zona de Hervás donde el fuego saltó la línea de defensa que se había trazado ayer.

Preocupa también la línea de defensa en el Jerte, que avanza hacia la Garganta de los Papúos y de Beceda, "que ha pasado por arriba" pero puede bajar y hacer "un efecto chimenea que nos complicaría más la situación". Por lo tanto, en la jornada de hoy, los trabajos se centran en estas dos líneas de defensa, aunque por medios aéreos ya que los terrestres "no tienen posibilidad de entrar", explica. "Ayer fue el primer día de ataque al fuego, hoy es el segundo", aunque el viento "dificultará la tarea muchísimo", por lo cual "hoy no podemos hablar de optimismo, sí de confianza", expresa.