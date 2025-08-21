Fuego en Extremadura

La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas

El fuego, que comenzó la tarde del viernes, ha arrasado más de 16.000 hectáreas en las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte. Es ya el incendio más devastador ocurrido en Extremadura en su historia reciente

Un hombre visualiza la magnitud del incendio cerca el mirador de La Garganta, este miércoles.

Un hombre visualiza la magnitud del incendio cerca el mirador de La Garganta, este miércoles. / CARLOS GIL

Guadalupe Moral

Nueve días o más de 200 horas ardiendo lleva el incendio de Jarilla, que ha calcinado ya más de 16.000 hectáreas de las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte con un perímetro de 160 kilómetros. El fuego ha obligado a desalojar hasta el momento a cinco pueblos y casas aisladas del entorno, con más de 1.200 vecinos, y ha confinado otros cinco localidades, entre ellas Hervás.

Martes, 12 de agosto: el rayo

Ese fue el origen del incendio que comenzó el 12 de agosto, según la principal hipótesis que manejan las autoridades. Esa misma noche se desalojaron las localidades de Jarilla y Villar del Plasencia y se confinaba Cabezabellosa y Villar del Pedroso. Había 13 fuegos más en la región. Los servicios de emergencia declararon el nivel 1 de peligrosidad a las 19.15 horas de la tarde.

Miércoles, 13 de agosto: activan el nivel 2

Se elevó la emergencia ante el descontrol de las llamas, declarándose la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex). Durante esta jornada fue necesario rescatar a una veintena de vecinos que no abandonó el día anterior los pueblos evacuados. La administración solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Jueves, 14 de agosto: cortan la A-66

Las llamas en el triángulo de Trasierra, Ambroz y Jerte obligaron a cortar durante la tarde la autovía. Más de cien militares trabajan ya en el incendio de Jarilla y se instalan en el Palacio de Congresos de Plasencia .

Viernes, 15 de agosto: «Extrema gravedad»

La evolución matinal fue positiva, se levantaron los primeros desalojos, pero el fuego viró. Se habla por primera vez de «extrema gravedad». Las autoridades confinan Casa del Monte y esa misma noche es la primera petición de medios al Gobierno central.

Sábado, 16 de agosto: piden ayuda

La Junta eleva al Gobierno central el listado de medios que necesita para atajar 8 fuegos activos en la comunidad, el de Jarilla era el más preocupante con 9.000 hectáreas quemadas. Durante esa jornada se desalojan Rebollar y Gargantilla.

Domingo, 17 de agosto: SOS Hervás

El fuego está desbocado, es ya el incendio más grave de la región este siglo y se decreta el confinamiento de Hervás. Se activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Hasta 19 fuegos simultáneos.

Lunes, 18 de agosto: más medios

15.000 hectáreas calcinadas. El fuego entra en Salamanca y llegan más medios nacionales (de hasta ocho comunidades y el ministerio) e internacionales (Portugal, Alemania y Eslovaquia). Acaba la ola de calor, Hervás se desconfina y Gargantilla vuelve a casa.

Martes, 19 de agosto: ataque

Pedro Sánchez visita la zona cero y anuncia la declaración de zona catastrófica. Las llamas avanzan por el Jerte y Salamanca, pero se ve algo de optimismo. Decae el desalojo de Rebollar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio de Jarilla, en directo | El fuego se acerca a la garganta de los Papúos en su octavo día
  2. El incendio sigue 'desbocado' pero la evolución del flanco sur permite desconfinar Casas del Monte y Segura de Toro
  3. Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
  4. El Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego
  5. El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
  6. Nueva alerta roja este domingo en Extremadura por temperaturas de hasta 44 grados
  7. Francisco Majadas, vecino de Hervás: 'Esto es tremendo y lo que nos preocupa es la noche
  8. Alcaldesa de Hervás: 'De madrugada no pensábamos que el fuego fuese a evolucionar de manera tan negativa

La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas

La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas

El avance del fuego se ralentiza en Jerte y funciona la estrategia para frenar las llamas en Hervás

El avance del fuego se ralentiza en Jerte y funciona la estrategia para frenar las llamas en Hervás

Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”

Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado

Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado

El frente político se reactiva en Extremadura: ¿Prevención de incendios o tauromaquia?

El frente político se reactiva en Extremadura: ¿Prevención de incendios o tauromaquia?

Posibles restricciones a la navegación en el embalse Gabriel y Galán por el incendio de Jarilla

Posibles restricciones a la navegación en el embalse Gabriel y Galán por el incendio de Jarilla

Interior detecta 2.914 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

Interior detecta 2.914 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura
Tracking Pixel Contents