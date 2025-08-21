La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas

Nueve días o más de 200 horas ardiendo lleva el incendio de Jarilla, que ha calcinado ya más de 16.000 hectáreas de las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte con un perímetro de 160 kilómetros. El fuego ha obligado a desalojar hasta el momento a cinco pueblos y casas aisladas del entorno, con más de 1.200 vecinos, y ha confinado otros cinco localidades, entre ellas Hervás.

Martes, 12 de agosto: el rayo

Ese fue el origen del incendio que comenzó el 12 de agosto, según la principal hipótesis que manejan las autoridades. Esa misma noche se desalojaron las localidades de Jarilla y Villar del Plasencia y se confinaba Cabezabellosa y Villar del Pedroso. Había 13 fuegos más en la región. Los servicios de emergencia declararon el nivel 1 de peligrosidad a las 19.15 horas de la tarde.

Miércoles, 13 de agosto: activan el nivel 2

Se elevó la emergencia ante el descontrol de las llamas, declarándose la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex). Durante esta jornada fue necesario rescatar a una veintena de vecinos que no abandonó el día anterior los pueblos evacuados. La administración solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Jueves, 14 de agosto: cortan la A-66

Las llamas en el triángulo de Trasierra, Ambroz y Jerte obligaron a cortar durante la tarde la autovía. Más de cien militares trabajan ya en el incendio de Jarilla y se instalan en el Palacio de Congresos de Plasencia .

Viernes, 15 de agosto: «Extrema gravedad»

La evolución matinal fue positiva, se levantaron los primeros desalojos, pero el fuego viró. Se habla por primera vez de «extrema gravedad». Las autoridades confinan Casa del Monte y esa misma noche es la primera petición de medios al Gobierno central.

Sábado, 16 de agosto: piden ayuda

La Junta eleva al Gobierno central el listado de medios que necesita para atajar 8 fuegos activos en la comunidad, el de Jarilla era el más preocupante con 9.000 hectáreas quemadas. Durante esa jornada se desalojan Rebollar y Gargantilla.

Domingo, 17 de agosto: SOS Hervás

El fuego está desbocado, es ya el incendio más grave de la región este siglo y se decreta el confinamiento de Hervás. Se activa el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Hasta 19 fuegos simultáneos.

Lunes, 18 de agosto: más medios

15.000 hectáreas calcinadas. El fuego entra en Salamanca y llegan más medios nacionales (de hasta ocho comunidades y el ministerio) e internacionales (Portugal, Alemania y Eslovaquia). Acaba la ola de calor, Hervás se desconfina y Gargantilla vuelve a casa.

Martes, 19 de agosto: ataque

Pedro Sánchez visita la zona cero y anuncia la declaración de zona catastrófica. Las llamas avanzan por el Jerte y Salamanca, pero se ve algo de optimismo. Decae el desalojo de Rebollar.