Incendio de Jarilla, en directo | Se cumplen diez días del fuego y continúan las evacuaciones en casas aisladas de Jerte y Hervás

Vox reclama a Guardiola que decrete el nivel 3 de emergencia por los incendios "descontrolados" en Extremadura

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado este miércoles a la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, que decrete el nivel 3 de emergencia y ha lamentado la "incapacidad del Ejecutivo autonómico para controlar los incendios descontrolados".

A través de una nota de prensa, el portavoz parlamentario, Óscar Fernández Calle, ha denunciado que, tras siete días de incendios descontrolados, especialmente el de Jarilla, que ya ha calcinado más de 16.000 hectáreas, la Junta ha demostrado una “incapacidad absoluta” para controlar la situación y proteger a los extremeños.

“Cada día que pasa sin tomar esta decisión son más hectáreas arrasadas, más patrimonio natural perdido y más familias afectadas. Lo más importante no es qué administración controla el fuego, lo más importante es que el fuego se apague”, ha afirmado Fernández Calle.

El portavoz ha recordado que la solicitud del nivel 3 no afectaría únicamente al incendio de Jarilla, sino que permitiría coordinar la respuesta para todos los incendios activos y futuros en Extremadura, sumando más recursos del Estado de manera inmediata. Fernández Calle ha criticado además la lentitud y el empecinamiento de la Junta: “María Guardiola está más preocupada por aparentar control que por resolver el problema. No se trata de quién dirige la extinción, sino de salvar nuestras montañas, nuestros pueblos y nuestras vidas”.

Por último, Vox ha cuestionado la eficacia del actual modelo de gestión de emergencias, que obliga a las comunidades autónomas a “enredarse en peticiones burocráticas” mientras los incendios avanzan sin control: “Si no se solicita el nivel 3, los recursos del Estado no llegan, y Extremadura no puede permitirse seguir esperando”.