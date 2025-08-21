En Directo

Arrasa 16.780 hectáreas

Incendio de Jarilla, en directo | Se cumplen diez días del fuego y continúan las evacuaciones en casas aisladas de Jerte y Hervás

La estrategia con respecto a la zona de Hervás ha funcionado. “Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Hay que seguir”, dice la Junta

Con respecto a Jerte, se ha ralentizado el avance con trabajo a pie

En estos momentos trabajan casi 500 efectivos

Vídeo | Noveno día de 'infierno' por el incendio de Jarilla

Carlos Gil

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Sandra Pérez

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo

Ya son 16.780 hectáreas quemadas en un radio de 160 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Por el momento, la última hora del miércoles es que se mantiene desalojada la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados. No se descartan nuevas evacuaciones y confinamientos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Incendio de Jarilla, en directo | Se cumplen diez días del fuego y continúan las evacuaciones en casas aisladas de Jerte y Hervás

El avance del fuego se ralentiza en Jerte y funciona la estrategia para frenar las llamas en Hervás

La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas

"Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente": la angustia de los vecinos de La Garganta

Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado

El frente político se reactiva en Extremadura: ¿Prevención de incendios o tauromaquia?

Posibles restricciones a la navegación en el embalse Gabriel y Galán por el incendio de Jarilla

Interior detecta 2.914 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura
