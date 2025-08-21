En Directo
Arrasa 16.780 hectáreas
Incendio de Jarilla, en directo | Guardiola: "Confiamos en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado"
Continúan las evacuaciones de la zona periurbana de Hervás, Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle
En estos momentos trabajan casi 500 efectivos
Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz
Ya son 16.780 hectáreas quemadas en un radio de 165 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.
Por el momento, la última hora del miércoles es que se mantiene desalojada la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados. No se descartan nuevas evacuaciones y confinamientos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Tono Calleja Flórez
La Fiscalía investiga "la ausencia de planes de prevención" de incendios tras "la situación desastrosa" de este verano
El responsable de Medio Ambiente del ministerio público insta a los fiscales de los territorios en los que se han producido los fuegos que "planteen exigir la posible responsabilidad penal" en los municipios que no hayan elaborado las medidas antiincendios
UME: "Durante la noche se han realizado labores de liquidación"
La UME ha informado que durante la noche se han realizado labores de "liquidación y consolidación del perímetro" en las zonas asignadas, empleando tanto herramienta manual como un dron terrestre.
"Gracias a todos"
María Guardiola ha agradecido a "todas las personas que se han involucrado en apagar este fuego". Así como a los efectivos que trabajan en la extinción: "La Junta de Extremadura va a estar a su lado" y a los vecinos "por la paciencia".
Celia Gálvez Núñez
Guardiola: "Confiamos en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado"
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha informado en la mañana de este miércoles sobre la última hora del incendio tras el primer Cecopi del día y ha afirmado que "confían en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado".
"Quedan dos kilómetros de la parte noreste de Hervás en la que se va a trabajar durante todo el día", ha señalado. "Me encantaría poder darle esta tarde buenas noticias, pero creo que esto ya lo son". También se va a trabajar durante la mañana en la garganta de los Papúos.
En estos momentos las hectáreas quemadas ascienden a 16.800, en un radio de 165 kilómetros, tal y como ha informado Guardiola.
Continúan las evacuaciones
Las evacuaciones de la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle continúan, además de por seguridad para facilitar la labor de los efectivos que intervienen en la extinción del fuego.
"Llevamos diez días y hoy podemos decir que el ataque al incendio está dando sus frutos", ha declarado.
Casi 500 efectivos intervienen en estos momentos en el incendio
La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha avanzado la útima hora del incendio de Jarilla y ya son 16.780 hectáreas calcinadas.
En estos momentos, se mantiene el nivel 2 e intervienen 481 efectivos, 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos, 8 maquinaria pesada, 6 agentes, 6 técnicos de la Diputación de Cáceres, de la UME, de Miteco, de otras comunidades autónomas, la Guardia Civil, Cruz Roja, efectivos del 112 y bomberos procedentes de República Checa, Alemania y Eslovaquia.
Vox reclama a Guardiola que decrete el nivel 3 de emergencia por los incendios "descontrolados" en Extremadura
El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reclamado este miércoles a la presidenta de la Junta, la 'popular' María Guardiola, que decrete el nivel 3 de emergencia y ha lamentado la "incapacidad del Ejecutivo autonómico para controlar los incendios descontrolados".
A través de una nota de prensa, el portavoz parlamentario, Óscar Fernández Calle, ha denunciado que, tras siete días de incendios descontrolados, especialmente el de Jarilla, que ya ha calcinado más de 16.000 hectáreas, la Junta ha demostrado una “incapacidad absoluta” para controlar la situación y proteger a los extremeños.
“Cada día que pasa sin tomar esta decisión son más hectáreas arrasadas, más patrimonio natural perdido y más familias afectadas. Lo más importante no es qué administración controla el fuego, lo más importante es que el fuego se apague”, ha afirmado Fernández Calle.
El portavoz ha recordado que la solicitud del nivel 3 no afectaría únicamente al incendio de Jarilla, sino que permitiría coordinar la respuesta para todos los incendios activos y futuros en Extremadura, sumando más recursos del Estado de manera inmediata. Fernández Calle ha criticado además la lentitud y el empecinamiento de la Junta: “María Guardiola está más preocupada por aparentar control que por resolver el problema. No se trata de quién dirige la extinción, sino de salvar nuestras montañas, nuestros pueblos y nuestras vidas”.
Por último, Vox ha cuestionado la eficacia del actual modelo de gestión de emergencias, que obliga a las comunidades autónomas a “enredarse en peticiones burocráticas” mientras los incendios avanzan sin control: “Si no se solicita el nivel 3, los recursos del Estado no llegan, y Extremadura no puede permitirse seguir esperando”.
Así ha trabajado la Guardia Civil durante la noche en el incendio de Jarilla
La Unidad Especial de Drones y Anti-Drones del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (UAS C-UAS) y un Equipo PEGASO territorial, desplazado en apoyo trabajan conjuntamente en el incendio de Jarilla.
Su misión es coordinar los medios aéreos no tripulados, garantizando que se sigan las directrices de la Guardia Civil en el uso seguro de drones y controlando la zona frente a operaciones no autorizadas.
Para llevarlo a término, emplean drones de altas capacidades con cámaras térmicas e IR para la búsqueda de focos de calor y confeccion de mapeos del terreno. Así proporcionan información detallada y en tiempo real a los equipos de extinción, al igual que instrucciones precisas para actuar con la máxima seguridad.
Última hora tras el Cecopi de la noche
"La estrategia con respecto a la zona de Hervás ha funcionado. Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. Hay que seguir.
Con respecto a Jerte se ha ralentizado el avance con trabajo a pie.
La noche es clave para ambos", ha asegurado la Junta de Extremadura.
Comunicado del Ayuntamiento de Hervás
El Ayuntamiento de Hervás ha publicado en sus redes sociales este comunicado después del Cecopi:
"En el día de hoy, desde primera hora, tras una noche difícil, donde el incendio saltó la línea defensiva del fuego de Hervás poniendo en riesgo a todo el operativo, se ha trabajado intensamente para estabilizar y asegurar el perímetro del incendio.
Se ha realizado una gran labor, consiguiendo estabilizar el perímetro del incendio, gracias al enorme número de medios aéreos y terrestres desplegados en Hervás.
En concreto, se ha trabajado en varias zonas críticas: en la pista Heidi, en el cortafuego de Pinajarro y en el valle del río Balozano.
La situación para nuestros vecinos evacuados se mantiene en las zonas periurbanas. No se levanta la evacuación.
A lo largo del perímetro del incendio en el término de Hervás hay muchos puntos calientes y se estarán vigilando durante toda la noche, a la espera de que las rachas de vientos nos sean favorables.
Mañana, a primera hora, se realizará una evaluación técnica de todo el incendio y su entorno para garantizar la seguridad.
Hervás está enormemente agradecido a todas las personas que están participando en la extinción de este incendio. Gracias de corazón al INFOEX, la Diputación de Cáceres, las BRIF, UME Miteco, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, 112, Protección Civil, las 6 Comunidad Autónomas que han prestado su apoyo, Alemania y Eslovaquia.Están siendo días difíciles para nuestra localidad, pero nada es posible sin la colaboración de todos: gracias a todos los hervasenses por su responsabilidad, ayuda, cooperación y compromiso".
Continúan las evacuaciones en algunas zonas
El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado a última hora de este miércoles que la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle continúan evacuados.
