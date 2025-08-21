En Directo

Arrasa 16.780 hectáreas

Incendio de Jarilla, en directo | Guardiola: "Confiamos en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado"

Continúan las evacuaciones de la zona periurbana de Hervás, Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle

En estos momentos trabajan casi 500 efectivos

Vídeo | Noveno día de 'infierno' por el incendio de Jarilla

Vídeo | Noveno día de 'infierno' por el incendio de Jarilla

Carlos Gil

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Rocío Entonado Arias

Rocío Muñoz

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo | La Garganta

Ya son 16.780 hectáreas quemadas en un radio de 165 kilómetros en el incendio de Jarilla. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Por el momento, la última hora del miércoles es que se mantiene desalojada la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle se mantienen evacuados. No se descartan nuevas evacuaciones y confinamientos.

Noticias relacionadas y más

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

