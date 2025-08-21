Catástrofe medioambiental

La esperanza abre paso entre las llamas

Es el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en Extremadura para un solo incendio: más de 500 efectivos de la Junta, el Ejército, seis comunidades autónomas y tres países europeos luchan contra el fuego en Jarilla

Guardiola agradece su labor: «Han peleado como si fuera su casa, su propia tierra»

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla

Ver galería

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla / Agencias | Carlos Gil

Rocío Entonado Arias

Es el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en la región para un solo incendio: más de 500 efectivos de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, seis comunidades autónomas y República Checa, Alemania y Eslovaquia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, luchan contra el fuego en Jarilla. Y pelean contra él «como si fuera su casa, su propia tierra».

Diez días después de iniciarse la catástrofe al fin la esperanza se abre paso entre las llamas y a las puertas de estabilizar uno de los fuegos más devastadores que recuerda Extremadura, es tiempo de agradecer a todas las personas que se han involucrado en la extinción. «No solo al personal maravilloso, experimentado, profesional y entregado que tenemos en Extremadura, que desde luego han dado un ejemplo de profesionalidad que habrá que analizar sosegadamente y agradecer como corresponde, sino a todos los que han venido de fuera». Son palabras de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que tras la polémica en torno a la respuesta del Gobierno ayer destacaba «la profesionalidad con la que se ha trabajado en la coordinación» del incendio de Jarilla.

«Yo creo que de verdad, esa generosidad y esa entrega hay que ponerla en valor», señaló tras mantener una conversación con el jefe de los bomberos desplegados desde Cataluña, Ferran García. El contingente partirá este viernes de regreso tras haber cumplido la misión que se les encomendó: estabilizar el flanco derecho. «El día anterior (martes) se perdieron muchas batallas, pero ayer (por el miércoles) las condiciones meteorológicas nos ayudaron un poco y se pudo asegurar todo el flanco derecho», afirmó García tras destacar también la profesionalidad y entrega de los efectivos del Infoex. El miércoles se remojó toda la zona, con pendientes de hasta 320 metros, y ayer se repasó el área para evitar reactivaciones. Tienen previsto volver a Cataluña este viernes por la mañana, cuando acabe el turno de noche a las 7, sin que por ahora se prevea el relevo de los efectivos.

Apoyo de seis comunidades

La solidaridad con Extremadura para hacer frente al «monstruo» de Jarilla ha sido «infinita». Lo reconocía el propio consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, cuando emocionado relataba que hasta seis comunidades habían respondido al grito de auxilio: Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid han enviado medios a Jarilla, donde también trabaja la Unidad Militar de Emergencias y, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, un contingente de Alemania, Eslovaquia y República Checa.

Noticias relacionadas y más

«Entre todos vamos a conseguir acabar con esto desde la unidad, desde la coordinación, desde la calma, aunque ha habido momentos de frustración como es absolutamente normal», repetía ayer Guardiola, que no obstante insistía en la tardanza del Gobierno en responder a la petición de Extremadura. «Solicitamos ayuda el viernes y no tuvimos respuesta hasta el domingo. 48 horas», reiteró la presidenta, que en cualquier caso ayer se mostró «agradecidísima» con la presencia de estos medios y su entrega en primera línea de fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura solo mantiene ya activo el incendio de Jarilla
  2. Incendio de Jarilla, en directo | Guardiola: 'Confiamos en que el fuego se pueda dar hoy por consolidado
  3. El fuego obliga a cortar la carretera de Cabezuela del Valle a Hervás y son tres las vías afectadas en la región
  4. La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
  5. Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla
  6. Hervás, desangelado por el incendio de Jarilla: “Sentimos dolor al ver nuestra tierra ardiendo, es desolador”
  7. Quintana dice que el incendio de Jarilla, 'nunca conocido', puede cambiar la política forestal
  8. Día clave' en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas

"Esta herida ya es para toda la vida": el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla

"Esta herida ya es para toda la vida": el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla

La esperanza abre paso entre las llamas

La esperanza abre paso entre las llamas

Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía "deficiencias"

Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía "deficiencias"

El PSOE solicitará un pleno monográfico sobre los incendios en la Asamblea de Extremadura

El PSOE solicitará un pleno monográfico sobre los incendios en la Asamblea de Extremadura

Inspección de Trabajo obliga a cinco Paradores extremeños a corregir sus altas temperaturas

Inspección de Trabajo obliga a cinco Paradores extremeños a corregir sus altas temperaturas

La entrada de jóvenes al mercado laboral en Extremadura jubilará a 3,6 personas en los próximos años

La entrada de jóvenes al mercado laboral en Extremadura jubilará a 3,6 personas en los próximos años

Caja Rural de Extremadura convoca la XXVI edición del Premio Espiga Jamón Ibérico

Caja Rural de Extremadura convoca la XXVI edición del Premio Espiga Jamón Ibérico

Guardiola agradece la labor de los medios desplegados en Jarilla: "Han luchado como si fuera suyo"

Guardiola agradece la labor de los medios desplegados en Jarilla: "Han luchado como si fuera suyo"
Tracking Pixel Contents