La esperanza abre paso entre las llamas

Es el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en la región para un solo incendio: más de 500 efectivos de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, seis comunidades autónomas y República Checa, Alemania y Eslovaquia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, luchan contra el fuego en Jarilla. Y pelean contra él «como si fuera su casa, su propia tierra».

Diez días después de iniciarse la catástrofe al fin la esperanza se abre paso entre las llamas y a las puertas de estabilizar uno de los fuegos más devastadores que recuerda Extremadura, es tiempo de agradecer a todas las personas que se han involucrado en la extinción. «No solo al personal maravilloso, experimentado, profesional y entregado que tenemos en Extremadura, que desde luego han dado un ejemplo de profesionalidad que habrá que analizar sosegadamente y agradecer como corresponde, sino a todos los que han venido de fuera». Son palabras de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que tras la polémica en torno a la respuesta del Gobierno ayer destacaba «la profesionalidad con la que se ha trabajado en la coordinación» del incendio de Jarilla.

«Yo creo que de verdad, esa generosidad y esa entrega hay que ponerla en valor», señaló tras mantener una conversación con el jefe de los bomberos desplegados desde Cataluña, Ferran García. El contingente partirá este viernes de regreso tras haber cumplido la misión que se les encomendó: estabilizar el flanco derecho. «El día anterior (martes) se perdieron muchas batallas, pero ayer (por el miércoles) las condiciones meteorológicas nos ayudaron un poco y se pudo asegurar todo el flanco derecho», afirmó García tras destacar también la profesionalidad y entrega de los efectivos del Infoex. El miércoles se remojó toda la zona, con pendientes de hasta 320 metros, y ayer se repasó el área para evitar reactivaciones. Tienen previsto volver a Cataluña este viernes por la mañana, cuando acabe el turno de noche a las 7, sin que por ahora se prevea el relevo de los efectivos.

Apoyo de seis comunidades

La solidaridad con Extremadura para hacer frente al «monstruo» de Jarilla ha sido «infinita». Lo reconocía el propio consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, cuando emocionado relataba que hasta seis comunidades habían respondido al grito de auxilio: Castilla la Mancha, Castilla y León, Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid han enviado medios a Jarilla, donde también trabaja la Unidad Militar de Emergencias y, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, un contingente de Alemania, Eslovaquia y República Checa.

«Entre todos vamos a conseguir acabar con esto desde la unidad, desde la coordinación, desde la calma, aunque ha habido momentos de frustración como es absolutamente normal», repetía ayer Guardiola, que no obstante insistía en la tardanza del Gobierno en responder a la petición de Extremadura. «Solicitamos ayuda el viernes y no tuvimos respuesta hasta el domingo. 48 horas», reiteró la presidenta, que en cualquier caso ayer se mostró «agradecidísima» con la presencia de estos medios y su entrega en primera línea de fuego.