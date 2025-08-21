Buena evolución del incendio de Jarilla, pendiente de dos kilómetros para su consolidación

Diez días después, al fin llegan buenas noticias desde Jarilla. Con la tregua meteorológica, las estrategias diseñadas para atacar el fuego han dado sus frutos durante la noche y los equipos de extinción ya trabajan con la previsión de que el mayor incendio que ha sufrido Extremadura quede consolidado este jueves. "Hemos pasado de defendernos del incendio a atacar el incendio", ha señalado la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la reunión del Cecopi.

Casi 500 efectivos continúan desplegados sobre el terreno para trabajar en la parte noreste de Hervás, dos kilómetros que quedan pendientes para poder consolidar el incendio. "Con el trabajo, el esfuerzo y la entrega de los profesionales lo van a conseguir. Que queden solo dos kilómetros de consolidación es buena noticia", ha afirmado Guardiola. Según el último balance, el fuego ha calcinado una superficie estimada de 16.780 hectáreas sobre un perímetro de 165 kilómetros.

Guardia Civil

Continúan las evacuaciones

Pese a la evolución positiva, se mantiene la evacuación de la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle por motivos de seguridad y también para facilitar la labor de los medios de extinción. Igualmente, los trabajos continuarán durante la jornada de hoy sobre las gargantas de los Papúos y Beceda, joyas naturales de alto valor medioambiental que siguen preocupando. Se desplegarán medios aéreos y también terrestres.

El incendio continúa en nivel 2 de peligrosidad y según datos facilitados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, a lo largo de la jornada de este jueves intervienen 481 efectivos: 26 unidades de bomberos forestales, 19 medios aéreos, ocho de maquinaria pesada, seis agentes, seis técnicos y medios de la Diputación de Cáceres, la Unidad Militar de Emergencias (UME), varias comunidades autónomas, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112 y República Checa, Alemania y Eslovaquia.

200 horas en llamas

El fuego, que comenzó la tarde del martes 12 de agosto, ha arrasado casi 17.000 hectáreas en las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte. Es ya el incendio más devastador ocurrido en Extremadura en su historia reciente. El fuego ha obligado a desalojar hasta el momento a más de 1.200 vecinos de cinco pueblos (Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla) y ha confinado otras cinco localidades, entre ellas Hervás. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que todo se debió a un rayo.

La huella de la tragedia: las imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla / Carlos Gil

Tras el fin de la ola de calor, los equipos de extinción confiaban en ganar el pulso a las llamas, pero el viento volvió a complicarlo todo. Sin embargo, a última hora de la tarde de este miércoles, la esperanza se abría paso entre las llamas: ya sin nuevas evacuaciones, y tras haber salvado nuevas dificultades durante el día, la estrategia de defensa comenzaba a dar sus frutos en Hervás.

Los trabajos han continuado de forma positiva durante la noche y gracias a un despliegue de medios sin precedentes se ha conseguido cercar las llamas, que ya están solo a dos kilómetros para la consolidación del perímetro. Se trabaja con la previsión de que las condiciones vuelvan a empeorar al mediodía, pero durante la última hora de la tarde y la noche, con una menor temperatura y más humedad, la ventana de oportunidad para la extinción estará abierta de par en par.