Extremadura impulsa el primer plan de actuación contra el radón en entornos laborales

La Junta de Extremadura ha publicado la puesta en marcha del I Plan de Actuación frente al Radón en Entornos Laborales con el lema 'Reduce Radón Laboral Extremadura', con el objetivo de proteger la salud de los trabajadores frente al riesgo "invisible pero real" que supone la exposición de este gas radiactivo.

Esta iniciativa, que está prevista para el mes de noviembre, sitúa a la región a la vanguardia de la prevención de riesgos laborales frente a este gas de origen natural, incoloro e inodoro, que se acumula en espacios cerrados y que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como elemento nocivo para la salud.

El plan se desarrollará en distintas fases. La primera, en coordinación con el Consejo de Seguridad Nuclear, los Centros Extremeños de Seguridad y Salud Laboral (Cesslas), Inspección de Trabajo, Universidad de Extremadura y Facultad de Ciencias, Intromac, y el Servicio de Prevención de la Junta. En la segunda participarán los servicios de prevención ajenos de la región, mutuas y colegios profesionales de arquitectos e ingenieros y, en una última fase, por las organizaciones sindicales y empresariales.

Cuatro ejes estratégicos

El plan de actuación se estructura en cuatro ejes estratégicos que se traducen en acciones concretas. Por un lado, se pone el foco en la sensibilización con campañas informativas, jornadas técnicas, así como el desarrollo de un portal web específico y materiales divulgativos para empresas y profesionales. Por otro lado, la colaboración institucional en coordinación con CSN, ITSS, Universidad de Extremadura, Intromac, mutuas, colegios profesionales, entidades locales y organizaciones empresariales y sindicales.

Otro eje es el fortalecimiento técnico con formación especializada de técnicos y delegados de prevención, elaboración de guías prácticas para empresas, innovación en medición y mitigación, y apoyo desde los Cessla. Y, por último, medidas de mitigación con subvenciones para mediciones y obras correctoras, asesoramiento técnico a empresas constructoras y técnicos de construcción e instalaciones, y difusión de experiencias exitosas.

Asimismo, para garantizar la eficacia del plan, la Junta de Extremadura ha constituido un grupo de trabajo formado por especialistas en salud laboral, higiene industrial, arquitectura, física ambiental y prevención de riesgos, que coordinará la elaboración de material técnico y supervisará la implementación del plan.

Beneficios para trabajadores

Los trabajadores se beneficiarán del proyecto con medidas con reducción de la exposición al radón en los centros de trabajo; mejora de la calidad del aire interior y las condiciones laborales; prevención de enfermedades graves como el cáncer de pulmón; garantía de entornos laborales más seguros, especialmente en zonas rurales y edificios antiguos; y acompañamiento a las empresas, especialmente pymes, con apoyo técnico y económico.

Con este documento, ha afirmado la directora general de Trabajo, Pilar Bueno, la región se convierte en una de las primeras en desarrollar una estrategia autonómica específica frente a este gas en el ámbito laboral, alineada con la normativa europea y nacional, y con una "clara vocación de liderazgo técnico, científico y preventivo".

Radón, relacionado con el cáncer de pulmón

Este nuevo plan se suma a otras medidas que buscan erradicar el riesgo que supone la exposición a este radiactivo gas. El pasado mes de mayo, un nuevo reglamento elaborado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) convirtió en obligación la hasta ahora recomendación de medir los niveles de este gas en el interior de los centros de trabajo, tan peligroso como perjudicial para la salud.

De hecho, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela y del Laboratorio de Radón de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), publicaron en 2021 un estudio que estimaba que la exposición al radón está detrás del 4% de las muertes que se producen en España por cáncer de pulmón. En el caso de Extremadura, este porcentaje era muy superior, del 6,9%, solo superado ligeramente por el de Galicia (7%).