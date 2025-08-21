Guardiola agradece la labor de los medios desplegados en Jarilla: "Han luchado como si fuera suyo"

Es el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en Extremadura para un solo incendio: casi 500 efectivos de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, varias comunidades autónomas y República Checa, Alemania y Eslovaquia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, luchan contra el fuego en Jarilla. "Y han peleado como si fuera su casa, su propia tierra".

Diez días después de iniciarse la catástrofe al fin la esperanza se abre paso entre las llamas y a falta de dos kilómetros para consolidar el perímetro de uno de los fuegos más devastadores que ha sufrido Extremadura, es tiempo de agradecer a todas las personas que se han involucrado en la extinción. "No solo al personal maravilloso, experimentado, profesional y entregado que tenemos en Extremadura, que desde luego han dado un ejemplo de profesionalidad que habrá que analizar sosegadamente y agradecer como corresponde, sino a todos los que han venido de fuera".

Guardia Civil

Generosidad y entrega

Son palabras de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que tras las buenas noticias del Cecopi de este jueves, ponía en valor "la profesionalidad con la que se ha trabajado en la coordinación" del incendio de Jarilla. "Yo creo que de verdad, esa generosidad y esa entrega hay que ponerla en valor", ha señalado tras mantener una conversación con el jefe de los bomberos desplegados desde Cataluña, que también ha destacado esa profesionalidad.

De igual modo, Guardiola ha dado las gracias también a los vecinos de las zonas afectadas por los incendios por su "paciencia". "Entre todos vamos a conseguir acabar con esto desde la unidad, desde la coordinación, desde la calma, aunque ha habido momentos de frustración como es absolutamente normal", ha señalado. Guardiola ha insistido en que la Junta de Extremadura va a estar siempre al lado de los afectados por los incendios y que lanzará "las ayudas que sean necesarias". "No les vamos a dejar solos, analizaremos cuáles son los efectos que ha tenido este fuego en la zona y en el resto de Extremadura e implementaremos las ayudas que sean necesarias", ha reiterado.

Fotogalería | Los vecinos vuelven a sus casas: así ha quedado Villar de Plasencia / Jorge Valiente

Avances para la consolidación

Con la tregua meteorológica, las estrategias diseñadas para atacar el fuego han dado sus frutos durante la noche y los equipos de extinción ya trabajan con la previsión de que el perímetro del incendio quede consolidado este jueves. "Hemos pasado de defendernos del incendio a atacar el incendio", ha señalado Guardiola tras la reunión del Cecopi.

Casi 500 efectivos continúan desplegados sobre el terreno para trabajar en la parte noreste de Hervás, dos kilómetros que quedan pendientes para poder consolidar el incendio. "Con el trabajo, el esfuerzo y la entrega de los profesionales lo van a conseguir. Que queden solo dos kilómetros de consolidación es buena noticia", ha afirmado la presidenta. Según el último balance, el fuego ha calcinado una superficie estimada de 16.780 hectáreas sobre un perímetro de 165 kilómetros.

Pese a la evolución positiva, se mantiene la evacuación de la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle por motivos de seguridad y también para facilitar la labor de los medios de extinción. Igualmente, los trabajos continuarán durante la jornada de hoy sobre las gargantas de los Papúos y Beceda, joyas naturales de alto valor medioambiental que siguen preocupando. Se desplegarán medios aéreos y también terrestres.