Iberdrola alcanza los 77 puntos de recarga en funcionamiento en Extremadura

Iberdrola ha alcanzado los 77 puntos de recarga operativos en Extremadura, 57 en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres, consolidando así su liderazgo como la mayor red de recarga pública tanto en la región como a nivel nacional. Además, 29 de estos puntos tienen una potencia para la carga rápida.

A nivel nacional, la compañía cuenta con 9.600 puntos de recarga, lo cual facilita la movilidad sostenible por cualquier punto de la geografía española.

Además, todos los puntos cuentan con energía 100% verde, procedente de fuentes renovables con garantía de origen (GdOS), lo que, además de avanzar en la electrificación, modelo energético más eficiente de movilidad, "impulsa la transición hacia un sistema independiente de combustibles fósiles", ha anunciado la compañía en nota de prensa.

Plan de movilidad

El objetivo del pionero plan de movilidad de Iberdrola desde que se puso en marcha en 2016 ha sido facilitar la recarga en todos los ámbitos de la movilidad, pública, residencial, empresas y aparcamientos, tanto en grandes ciudades como en pequeñas poblaciones, para permitir a los usuarios de vehículo eléctrico recorrer el país utilizando únicamente la red de la compañía con plena seguridad y sin dificultad.

En ese sentido, con esa misma intención Iberdrola y bp pulse se unieron en diciembre de 2023 para impulsar la recarga de alta potencia creando una alianza entre ambas compañías, que actualmente es líder en infraestructura de recarga pública ultrarrápida en España y Portugal, donde ya cuentan con más de 1.400 puntos operativos.

Para facilitar la accesibilidad a la infraestructura, Iberdrola también cuenta con su aplicación de movilidad, que permite a los usuarios localizar y reservar puntos de recarga cercanos, conocer su estado en tiempo real, para pagar con distintos métodos, ver el histórico de consumos o establecer la ruta óptima de paradas en sus viajes.

Asimismo, como novedad, la compañía ha lanzado una comunidad de usuarios desde la que se puede acceder a las últimas noticias y novedades del sector y a información útil para los conductores de vehículo eléctrico.

Movilidad eléctrica

Iberdrola apuesta por la movilidad eléctrica como pieza clave para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia un modelo energético sin emisiones, que permita el aire limpio en las ciudades. Para ello, la compañía respalda diversas iniciativas para impulsar la transición energética, "un proceso que transformará nuestra forma de generar y consumir energía, y que facilitará la descarbonización de la economía", indica.

En este camino, afirma la compañía, uno de los ámbitos de actuación más importantes es el sector del transporte, actor principal en el consumo de energía y el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía estima que el transporte genera más de una tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo.

Ante esta realidad, Iberdrola suma más de 100 acuerdos de despliegue de infraestructura con administraciones, instituciones, empresas, estaciones de servicio, concesionarios y fabricantes de vehículos, ofreciendo además soluciones desde el suministro de energía 100% verde hasta servicios como el autoconsumo o la bomba de calor, pasando por la electrificación de sus procesos industriales.